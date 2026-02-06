去年九月下旬，我興高采昂地安排行程外加盤點伴手禮，和外子拖著兩只鼓漲的行李返台，距離上一次二○一八年十月回台灣，已快七年，說長不長，但也不算短，七年的時光都足以讓一個初生嬰兒上小學二年級了。

這是疫情 過後的首次國際旅行，心情輕鬆，除了兩大行李外，還手提一只黑色小型長方背包，裡頭無非維他命、成藥和一些禮品之類，謹防萬一行李遺失或溫度過高影響品質，會讓自己失禮。如果雙手空空當然輕快，但若受托的重要藥物掉失，那就麻煩了，寧可手提比較保險 。

萬里路的航程飛行平穩，走出班機後，伸腿展腰，歡抵國門，接駁也很順利地到達松山機場。正準備搭國內班機飛往台東，卻在登機門掃描登機證時，地勤小姐發現我們網上預訂的敬老票，登記的是英文名字，而只有本國籍的公民長者才能買敬老票，於是被叫到一旁，要求出示中華民國 國民身分證。但上面並沒有英文名，又要求出示中華民國護照，再轉到另一櫃台查證資料無誤，總算放行過關。此時我們兩人已經是登機的最後幾名旅客了。

不料，屬於我的座位已有人安坐，抬眼細看機艙標明的座次，我出示機票，請走了座上客，幾經周折後，才得以安歸「寶座」。我鬆了口氣，終於能夠寬懷感受返鄉的興奮了。

怎知下機時，頭頂行李艙除了外子的背包外，怎麼也找不到那個黑色長方型背包。我們數度查看，這一耽擱，旅客多半已下機了，我引頸望遍兩旁空空的頂頭行李艙，再巡視附近座位下的空間，小長方形背包仍然不見蹤影。

旅行前，我都已經千考慮、萬預防地做足了防範工作，怎麼愈小心，愈是出差錯？心急如焚地下飛機，提取輪盤轉出的大行李後，我就趕去和已向櫃台報備的外子會合，請求查詢台北航班處是否撿到，或者有善心人士送去我們遺失的小背包？

由於當時在登機門遭遇查詢，匆忙中，外子也不確定是否曾把小背包拎上機？或者是暫放地上，再轉到一旁櫃台待詢後就忘了拿？前者有可能被其他旅客下機時，因背包顏色大小相似而誤拿走，送不送回櫃台就很難說；後者則因留在松山航廈，比較有找回的希望。

事實是，一路千呵萬護的小手提背包，千里迢迢帶回，卻功虧一簣的臨門遺失，心情沮喪極了。

次日清晨，等機場服務台開始營業，我們迫不及待去請求協助尋找手提背包的下落，而航站服務台即使隔了一夜，也仍然沒收到旅客送還任何遺失物。我們再向搭乘的航空公司櫃台詢問，隔了一夜，台北是否有拾獲手提背包的進一步消息？回答雖然是否定的，但也允諾替我們繼續留意。

中午時分，正值和家人祭拜祖先中，驚喜接獲航空公司打來的電話：經過聯繫，我們遺失的黑色手提背包已被送往台北航警處，並且留下一個聯繫電話。

這個喜從天降的消息，將下機以來的所有陰霾一掃而空，也讓親人團聚的情緒再度歡喜高漲。從希望渺茫到尋獲成真，這失而復得的喜悅，對一個歸國的遊子來說，猶如打了一劑強心針般，簡直是奇蹟般的大喜過望。

萬分感謝善心人士將背包送回，更感謝所有相關人員的幫忙，為我們找回迢迢帶回卻失落的背包。這樁失而復得的喜悅，成為我離台七年後返鄉最深刻的印象。