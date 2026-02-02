散步溜到高檔社區，一些人家的花圃裡插上一個牌子，上面畫著一隻正在便便的黑狗——四爪緊湊，弓起脊背，撅著尾巴，身上寫著白色的「No！」。幾年前住在洛杉磯 （Los Angeles）的時候，我對付這種狗狗的絕招，就是呼喚神奇的東方魔咒。

我家在十字路口的一角，是白人社區，有幾次在我家翠綠的草坪上看見一坨狗便便，我趕緊把塑膠袋套在手上，把狗屎撿起來、繫個死結扔進垃圾桶。我家窗外有一棵盛開的粉紅杜鵑擋著，在屋裡看不見外面的情況，一連幾次牆根有狗屎，我必須要讓那隻狗的主人知道：你這樣是不行的。

正好剛請園丁修剪過大樹，我選了三根大拇指粗的樹枝，每根兩尺長，在狗便便的角落搭成一個球門，橫梁上用線繩吊下一根小樹枝，小樹枝兩端黏著垂下的紅色膠帶，像兩面小旗子，風一吹就晃動。老伴問：「那是幹嘛的？」我說：「警示狗的。」老伴回答：「夠奇怪的。」我得意地說：「奇怪就對了。那個狗主人肯定得琢磨琢磨，他準以為是古老的東方魔咒。」兩個星期，還真沒有再出現過狗屎，我正自己的聰明得意著，沒想到狗大便竟又默默出現了。

緊靠便道的草坪上有一棵大樹，就在樹下出現了一隻小型犬的作品。幾乎每一隻從樹下走過的狗，出於本能都會在樹幹嗅嗅，然後撒尿留標記，但不能留狗屎啊，看樣子只能讓東方魔咒更具魔力才行。我找來一根圓木棍，一樣做個兩尺高的球門，用繩子做了個小絞索吊在上面，邊上特意擺了三堆各三塊鴨蛋大的鵝卵石，都是兩白一黑，哈，又是一個神祕兮兮的東方魔咒。

我透過百葉窗觀察遛狗民眾的反應。先是老倆口走到樹下，疑惑地看著草坪上的造型，小狗圍著石頭和樹枝一個勁地嗅著，他們硬拖著小狗走開。後來是我熟悉的中年夫婦過來了，他們牽著兩隻拉布拉多，看到造型，緊拽愛犬，不住地說：「No，No。」我怕他們以為我們不准狗在樹幹上撒尿，馬上想出去解釋一下，可又一想，不行啊，我不會英語，狗便便的動作，我也不好模仿啊。

魔咒就是魔咒，後來竟然有一串鑰匙掉在便道上，不會是被嚇的吧？我撿起鑰匙，一時不知該放在哪才能讓失主一眼就能看見。「你看我這個東方魔咒怎麼樣？」老伴遞給我一個透明的大口塑膠罐，那是一個餅乾罐，裡面裝滿了買蔬菜附的塑膠袋，摺得整整齊齊，一打一打都用橡皮筋綁著。「你把罐子放草坪上，四邊圍上石頭，別讓風吹走。如果狗大便了，狗主人就從裡面拿塑膠袋，我們提供方便，他們也就不好意思了。我上百度 查了撿狗屎的英語，寫個字條貼在罐子上——你也別那麼著急上火，前邊那家白人草坪上，不也有過狗屎嗎？」她黑色的大眼睛，像極了深秋靜謐的湖水。

我立刻把我的東方魔咒扔進垃圾箱；把掛花盆的鐵架插在緊靠便道的草坪上，掛上那串鑰匙。

從此以後我再也沒見狗大便，聖誕節 還收到好幾家鄰居的賀卡。老伴準備的塑膠袋才是東方魔咒：不是警示中的對抗，而是包容中的前行。