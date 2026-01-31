夜裡下了一場不疾不徐的雨，雨勢不大，卻持續了整整一夜，屋外那滴答的聲音，如同輕輕敲著時間的節奏。清晨起來，空氣裡透著一股冷涼的濕氣，雲層尚未完全散去，遠處的聖莫尼卡（Santa Monica）山巒被淡霧籠罩。我知道，這正是走向草徑步道的好時刻。

這條步道離家不遠，二十多年來，我在不同季節、不同心境下走過無數次。可每逢雨後，它總會換上一張全新的臉，讓人再次動心。

走到步道入口，腳下的泥土被雨水滋潤得柔軟，一踩就微微陷下，發出低沉的「啵」聲。路邊的草葉被雨水壓彎，葉尖上掛著晶瑩的水珠，在陽光尚未完全透出時，閃著若有若無的光。空氣裡混著濕草、泥土與樹皮的氣味，帶著一絲涼意，卻令人感覺特別乾淨。

雨後的山野特別安靜。風停了，鳥聲也稀少，只聽得見自己的腳步聲和遠處偶爾傳來的水流。這種靜，並非死寂，而是萬物潛息的靜，像是在為下一次的甦醒積蓄能量。

走到一處緩坡時，我注意到兩側的灌木已經微微轉色。這裡的秋天沒有東岸那種鋪天蓋地的楓紅，顏色的變化更含蓄——深綠漸成金褐，像被陽光慢慢烘烤過。風吹過，落葉在半空中旋轉、盤旋，最後輕輕落地，整條步道彷彿被金色的絨毯覆蓋。

就在這時，前方的草叢傳來細微的沙沙聲。我停下腳步，只見三隻鹿從山坡下走出來，一對成年鹿，帶著一隻小鹿。牠們低頭在濕草間覓食，偶爾抬頭警覺地望我一眼。母鹿的眼神沉靜而柔軟，像在衡量我是否值得信任。確認安全後，牠又低頭吃草，小鹿在一旁試著模仿，姿勢笨拙卻可愛。那一刻，我靜靜站著，甚至不敢呼吸太深，生怕驚擾了這份山野的安寧。

再往前走，遇見幾隻松鼠忙碌地穿梭，嘴裡叼著橡實，雨後的土地柔軟，牠們輕鬆地把橡實埋進土裡，然後迅速跳上樹幹。遠處的啄木鳥在敲擊樹皮，節奏規律，像是為整個山谷打著低沉的拍子。自然的交響樂 在雨後緩緩恢復，各自以不張揚的方式宣告生命仍在。

沿著步道再上行，平日乾涸的小溪此刻流起了細水，那水聲不大，卻格外悅耳，彷彿山林正在低吟。我看著水流繞過石頭，帶著泥沙蜿蜒而去。這樣的景象在南加州 並不常見，乾旱的土地一旦遇上久違的雨，就像鬆了一口氣。

再往上，霧氣漸濃。陽光從雲層後方穿透，形成一束束柔和的光線灑在山谷之間，整片草地都泛著一層銀白色的光暈，遠處的山影若隱若現。走在其中，會有種恍惚的錯覺，彷彿人不再是行走於塵世，而是在雲間漂浮。

在一處高點，我停下腳步回望。整條步道像被洗淨過一般，色彩溫柔、線條柔順，那些被雨水潤澤的草、泥土與石頭，在晨光中閃著淡淡的光。那一刻，我感覺時間慢了下來。沒有手機提示音，沒有城市的喧囂，只有風的低語與心跳的節奏。這樣的片刻，足以讓人重新記起自己為何熱愛大自然，它讓人回到最簡單的存在狀態。

下山時，陽光已完全露出，天空變成明亮的藍色。腳底的泥巴讓步伐變得有點笨拙，但我並不介意，那是雨後草徑留給我的印記，帶著土地的氣味，也帶著季節的溫度。

每一次走在這條熟悉的步道上，我都在想草徑的美，不在於壯麗，而在於真實。它記錄著四季的變化，也映照出生活的節奏：枯黃與新生並存，靜默與喧囂交替。雨後的草徑，就像人生的一段過渡時光，看似平凡，卻蘊藏著深深的溫柔與力量。