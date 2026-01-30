文字的至高榮譽是諾貝爾，電影的最高獎賞是奧斯卡，而美食界的極致榮耀，莫過於米其林三星 。

知道米其林，是到了美國之後的事。有一天，一名同事雀躍宣布她先生要帶她去吃米其林慶祝結婚周年，一頓飯人均要三百多美元，不少同事表示豔羨。那時我們一家四口外出用餐，幾乎從不超過百元，米其林如此昂貴，卻仍讓人趨之若鶩，我不禁想，那該是怎樣的一種美味？

最近看電視劇「艾蜜莉在巴黎」，有一場戲是男女主角在一家米其林餐館用餐，男主角對女主角說：「這將是妳人生中最美味的一餐。」「人生中最美味」的說法對我有著難以抵擋的誘惑力，便決計也要前去品嘗。上網查詢，發現在一小時車程內有幾家米其林一星餐館，唯一一家米其林三星需驅車三小時。既然想要品嘗「人生之最」，便決定不辭路遠，直奔三星。

米其林源於米其林輪胎公司，二十世紀初，法國汽車尚屬稀罕物，為了鼓勵人們多開車出行、多消耗輪胎，米其林兄弟靈機一動，出版一本旅行指南。一九二六年，「指南」第一次為餐廳打上了星號，一星代表「值得停下腳步

，二星是「值得繞路前往」，三星則意味「值得專程而來」。

我們專程前去的米其林三星餐廳位在維吉尼亞華盛頓小鎮（Washington），餐廳裝飾古樸典雅，每張桌上都擺著一束粉色玫瑰，嬌豔欲滴，米色燈罩垂著細密的流蘇，散發出柔和的光芒。侍者殷勤周到，剛一落座，便貼心地為我奉上一張放包的小凳。

餐廳提供三份菜單，先生選了「此時此地（Here & Now）」的菜單，而我則挑了「不朽經典（Classics / Timeless Classics）」。每份菜單皆有六道菜，我們彼此分享，在這一晚嘗遍了十餘道佳餚。

開場的小點輕盈而詩意，來自花園的法式雜菜煮，伴以烤蒜奶凍，盛於細緻如瓷的蛋殼中；蔬菜的甜、蒜的香、奶的柔，像是序曲的第一個和弦，輕輕喚醒味蕾。

隨後登場的是魚子醬覆於蟹肉之上，鮮味的疊加妙不可言。香梨包裹的鵝肝慕斯搭配蘇玳酒凍，鵝肝柔滑細膩，甜香與醇厚在舌尖纏綿，令人難忘。

香草脆皮羔羊腰肉薄片配凱撒沙拉冰淇淋，一個溫熱，一個冰涼，在舌尖纏繞共舞。和牛舌、弗吉尼亞火腿與黑松露，煙燻與鹹香相融，松露的幽香穿過層次分明的肉質，回味悠長。

高麗菜與緬因龍蝦塔外簡內華，簡樸的蔬菜包裹著雪白龍蝦肉，淋上魚子醬，一口之間盡是低調的奢華。香煎深海干貝佐馥郁百香果，海的甘甜被果香輕輕包裹，清新的味道在舌尖徐徐展開。

主菜是一場盛宴，義式火腿包裹小牛里肌，佐蘋果與起司餡義大利 餃，義式火腿的鹹香襯托小牛肉的細嫩甘甜，清爽的果香融入起司義大利餃的鮮香之中，香濃柔滑，層次如絨。長島 鴨三味皇冠排，醬燜鴨腿、香煎鵝肝與櫻桃芳香清湯在同一盤中奏響三重樂章，酥香、醇厚與果酸彼此交織，豐盈和諧。

甜品有喬治·華盛頓的番木瓜布丁，是取自北美原生果實的古老甜點，向初代總統的味覺致敬。椰香雪酪佐百香果與薑味冰晶，清涼的椰香和薑的辛香在唇齒間閃爍，如一場溫柔的謝幕。

每一道料理都宛若藝術家的傑作，口感豐富，質地絕佳。這一餐，不僅滿足了味蕾，更像是一場關於藝術與生命質感的體驗。往返五個多小時，只為一餐，這是人生中第一次為美食如此奔波，也許也是最後一次。這難忘的一餐，終將成為記憶中極為璀璨的一頁。