搭乘聯合航空公司班機從台北飛回舊金山（San Francisco）後，旅客依序走到海關那邊，長長的隊伍似乎移動地特別慢。不知怎麼地，我和前面的一對夫妻聊了起來，既然都是同一班飛機下來的，表示他們也從台北回來，肯定是有原因，才讓老夫婦飄洋過海到太平洋的彼岸。

話匣子打開，原來我們來去竟然都在同一個班機上，茫茫人海中，這是何等巧合。老先生說他兒子離家十七年，前十年在日本，七年前搬到台灣，目前在一所私立學校教英文。美國人的兒子跑去亞洲多年，看起來他完全能適應那邊的環境了。

老太太說她這幾天走了不少路，好像兒子要讓他倆體驗所有該吃、該看的，他們去了饒河夜市，但老太太說有些東西不敢嘗試；去了不少地方，也沒有盡興玩夠，所以他們已決定下次年底再次訪台，但要記得避開秋老虎天氣。

我想到我們的兒子，生於美國，長於美國，八年前突然說要去歐洲看看，隻身先到德國，短暫停留後接著轉戰比利時布魯塞爾（Brussels），算是定下來了好幾年，今年年初突然破釜沉舟，拋開一切直奔北歐瑞典 ，尋找新的夢想，講明了就是不想回美國。在寸土寸金的矽谷 （Silicon Valley），如果不做電腦或金融投資相關工作，很難享有高薪，無異逼著年輕人做選擇：要待下來、還是離開灣區 ？

兒子大學畢業後，工作所得勉強能餬口，在付清學貸、車貸後，該是飛往夢想的時候了。帶著兩只皮箱、一個背包，天上飛的鐵皮大鳥帶走了我的兒子，卻帶不走母親的思念、擔憂。

古人有言：「父母在，不遠遊」，但你年輕時不也嚮往外面的世界，一去四十載，終究父母過世回不得故鄉？

路途遙遠，兒子請假回家不易，最後還是我們做父母的千里迢迢去探望；也許在我們身體健康的時候，還可以這樣來來去去，除此之外，我們還能做什麼呢？