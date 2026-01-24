伏爾塔瓦河（Vltava）是捷克最長的河流，也是布拉格（Prague）的母親河，捷克作曲家貝多伊齊·史麥塔納（Bedrřich Smetana）的交響樂 曲「我的祖國」中的第二樂章，就深情演繹了伏爾塔瓦河如詩如畫的景色。

金秋九月，在一個細雨濛濛的黃昏之夜，我與妻子跟隨旅遊團登上了伏爾塔瓦河的觀光 船，觀光船分兩層，上層為敞開式觀景台，下層為可容納兩百五十人的自助餐廳，餐廳中間擺著一架電子鋼琴，一名中年男子怡然自得彈著鋼琴，歡快的樂曲響徹船艙。我們依工作人員的指示，坐在中間四人一桌的餐桌，當觀光船開動，自助餐也開始供應，大家依序排隊取餐，接著邊吃邊聊，欣賞河岸景色。

不一會兒，艙後傳來熟悉的旋律，我轉頭一看，一名侍應生手捧生日蛋糕，隨著音樂走向靠窗的餐桌，原來是有人在此慶生，大伙齊刷刷向那邊看去，人們和著音樂，共唱生日快樂歌。

夜幕漸漸降臨，觀光船緩緩地沿著伏爾塔瓦河向南航行，我起身穿過擁擠的走道，走到樓梯口，登上二樓。微風吹來略帶寒意，寬敞的觀景台上，三三兩兩的遊客興致勃勃地用手機拍攝河岸景色，一對戀人相擁坐在一張長椅上，低頭細語任寒風吹拂。

船經過著名的查理大橋、布拉格城堡、國家劇院等。看了一會景色後，我回到船艙重新落坐，此時大伙們都吃得差不多了，興致勃勃地談論各自話題。

一名高個子、面容精緻的女侍者過來收盤，我輕聲問：「船幾點返回？」她說：「大概十時靠岸。」她的英語生硬但吐詞清楚，我不禁好奇地問：「妳是從哪裡來的？英語講得這麼好。」她誠懇地說：「我是從烏克蘭 來的。」我繼續問：「烏克蘭不是在戰爭嗎？」她淡淡地說：「是的，我們來這三年了，三年前老公應召入伍，是捷克政府收留我們，讓我有了工作，女兒十七歲了，明年準備上布拉格的大學。」她的聲音略帶傷感，讓我頓生憐憫，我問：「老公還好嗎？」她回答：「一切都會好起來的。」說完她就收拾盤子走了，我看到她雙眼含著淚水，不忍再問。一會兒，這名侍者又來了，手上捧著一杯熱水，送到我的餐桌上，她問：「你們是從哪裡來的？」我說：「從美國來的。」她頓了一下說：「美國是烏克蘭的最大支持者，我們真的很感謝美國的幫助。」她的話令人動容。

觀光船即將靠岸，艙裡熱鬧依然，忽然有歌聲傳來，遊客們不約而同拍著手與之高歌和唱，我不禁問身邊的團友張先生：「這是什麼歌？這麼好聽。」張先生說：「Take Me Home , Country Roads（帶我回家，鄉間小路） 。」

靠岸了，我依依不捨地走出艙門，回眸一瞥，夜色下的伏爾塔瓦河，水波蕩漾像一條黑色紐帶向遠方漂去，河對岸燈火迷茫，寒風夾著雨點敲打我的臉，我裹緊衣服，腦海不斷閃現剛剛的畫面：歡樂壽星慶生、被迫異國生活的女侍、旅人們大合唱「帶我回家」。凡此種種，讓我想起了班傑明·富蘭克林那句名言：「從來就不存在好的戰爭，也不存在壞的和平 。」踏上碼頭的那一剎那，我屏住呼吸，深深地祝福，默默與輪船、河流、女侍逐一道別。再見，這美好的相遇；再見，伏爾塔瓦河。