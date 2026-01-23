每年一到感恩節 ，我就會想起那幅聞名世界的畫。那是美國畫家諾曼·洛克威爾（Norman Rockwell）的畫作，畫中描繪了感恩節家人的團聚，他們圍坐在布置溫馨的餐桌旁，媽媽正由廚房走出來，雙手端著烤得漂漂亮亮的火雞，令人垂涎三尺。這暖心的氣氛使得觀看這張圖畫的人，非但要讚美這傑作，而且會回味良久，我就是這樣。

我一九六一年就來美留學讀研究所，很快就愛上了這名畫家。那時他極具影響力，「周六晚郵報（Saturday Evening Post）」的封面經常使用他的創作，他的每幅作品都極有深度及內涵，讓人深思。

何其有幸，我在老年時能有機會去參觀諾曼·洛克威爾博物館（Norman Rockwell Museum）。那周我正好人在波士頓（Boston），妻子的妹夫很樂意載我們去參觀，我心中大喜。沿途看了一路的深秋楓葉，這景象是在加州 看不到的，讓我更為興奮。博物館位在麻州的斯托克布里奇（Stockbridge），我們四人在車上談談笑笑，開車只花了兩個多小時就到了。參觀的人不多，所以我們有足夠的時間、空間可以慢慢欣賞，幾幅令我心動的畫我都親眼看到了。

有一幅畫是描繪一個孩子，一大早穿好了垂釣的衣服，手中拿著釣魚 竿，身旁是釣魚工具，坐在爸爸床邊等他醒來，要去釣魚。時間太早，爸爸還在呼呼大睡，但這孩子已經等不及了。這畫面讓我想起童年，孩童等待渴望要出門郊遊的心情，古今中外都一樣，不禁讓我會心一笑。

另外一幅畫畫了孩子在診所，屁股被打了一針，既痛又不服氣，他爬到椅子上，褲子都沒拉上，光著屁股就去查看醫師掛在牆上的文憑。

洛克威爾還有一幅主持正義的名畫。在白人歧視黑人的境遇中，一名黑人小學女生正在走向白人的學校去上課，前後雖然有政府警方人員保護，但還是有人把番茄砸向小女孩。畫中的右下角呈現出那生動的一景：砸爛了的番茄被生動地畫在那裡，讓這幅作品有格格不入的印象，迫使觀賞者深思。

對我來說，美國的感恩節不僅是大吃大喝的節日，而且是讓我有深思的機會。一生中要感謝感恩的人、事、物太多了，我不禁想：常有一顆感恩的心，就是快樂的泉源。