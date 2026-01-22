我的頻道

旅居紐約已超過半個世紀，四季變遷、各種極端氣候變化都經歷過無數次，夏季的乾旱、冰雹，外加幾次冬季怵目驚心的世紀暴風雪，至今仍然歷歷在目。按理說，我也該算是閱歷豐富的老人了，但春天的第一朵水仙花，夏天初綻的玫瑰，和秋天隨風飄下的第一片紅葉，仍會帶給我無盡的驚喜和無邊的遐思。

二○二五年十二月十三日深夜，紐約市迎來入冬後第一場有份量的初雪，根據以往經驗，紐約甚少在聖誕節前下雪，即使下雪也是不痛不癢、薄薄的一層。雖然臨睡前已由天氣預報得知今夜會開始下雪，然而當次日清晨拉開窗簾，仍然被那一片雪白的世界震驚，也真正領會到那種一夜之間天地變色的感覺。

沒有呼嘯的北風，雪就這樣靜悄悄將天地變了容，來得如此之快，改變如此之大，讓仍然是紅葉滿天飛舞的心，在毫無準備之下，有如遭人偷襲了一拳，一下子被打懵了。

雪在枝幹上已堆疊有三、四吋之高，蓬鬆柔軟，如同一塊塊大蛋糕，較細的樹枝已被壓彎到隨時有折斷的可能，頗令人為它擔心；其他的樹有如雪松般巍然而立，大地一片承平，有如仙境。我換上冬裝，外出巡禮一番，踏在無足跡的小徑上，才知自己是第一個闖入這無瑕天地的人。行至自己所植的梅樹下，又是另一番驚喜，白雪將梅樹搭成一個碩大的天棚，若非交錯縱横的枝幹，真會錯以此天為彼天。目睹此情此景，方知為何目前所見有時被人喚為「幻境」。

欣賞完周遭雪景，在步行回家的途中，伴隨我的只有白雪被雪靴擠壓時發出的吱吱聲，我這才突然察覺，天空中不但沒有飛鳥，更無任何鳥鳴，難怪如此出奇寧靜。或許鳥兒也知道躲在自己溫暖的窩中，共享大自然恩賜給眾生的安寧與祥和，真是萬物同心。

聖誕節 紐約市

延伸閱讀

