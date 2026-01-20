幾名老朋友見面最常聊到並認同的話題，不外乎是身體這兒疼痛、那裡僵硬之類的，不過最能自我調侃的就是健忘這回事，一旦提起，每個人都各有老年人健忘的糗事可以引發共鳴，只聞嘆息聲夾帶著笑聲此起彼落，好不熱鬧。

我一向記憶力頗佳，當同輩友人含糊於似曾熟悉的人名、地點或早已褪色的資訊時，我多少偶能及時充當填空或補助朋友記憶空白的一角。然而最近兩年來已逐漸呈現剛剛想到的事，如果不馬上去做，轉眼就忘了；或當某人問一個問題，我明知道答案就在舌尖上，但就是講不出那個字。

一日我買了一雙極為滿意的運動鞋，回家進門後手機響了，我先接朋友的電話，匆忙間將手上裝鞋的紙袋隨手放在門邊的書報回收籃內，心想回頭掛了電話再將新鞋放到鞋架上。待講完了電話，我直接去忙其他事情，竟徹底忘了新買的鞋還在回收籃內。

當天下午我在取回郵箱信件後，又習慣性地順手將垃圾郵件及廣告單往回收籃子裡扔，就這麼將鞋子層層掩埋在紙堆下了。隔天我提著回收籃，一口氣將廢紙倒入公寓的大垃圾櫃內，頭也不回地走回家。

過了幾日，我怎麼找都不見那雙新鞋的蹤影，在百思不解之中，猛然一眼瞧見門邊的回收籃，頓時心頭一沉，便明白了怎麼回事了。唉，本來打算把鞋子放鞋架上的，一個電話分散了我的注意力，轉個身就忘得一乾二淨了，真是健忘得離譜，卻為時已晚，我喜愛的鞋已經一去不復返了。

當時我對自己的大意及健忘既自責又懊惱，可是就算我耿耿於懷白白丟棄了一雙好鞋，它卻已成既定事實，再不捨，鞋子也不會從回收處飄回來。我想還是別和自己過不去，也別讓心情不美麗，凡事不必強求，緣分也不要強留，要能捨才能身心輕安自在。想通了這個道理，不久也就釋然了。

從此以後我開始對自己有了紀律性的要求，只要想到要做的事，就立刻去做，如此方能讓健忘少有機會現身。我切實體驗到這方法還滿有效的，雖然麻煩些，倒也能防範因健忘而惹禍的沮喪。

無獨有偶，住在舊金山 東灣快樂山（Pleasant Hill）的友人也道出她的一件糗事。她說有一天在她準備出門前，想順便將一小袋垃圾拿出去扔掉，於是她走到社區大垃圾櫃前準備丟垃圾，沒想到她竟不自覺地將右手提著的裝有駕照、鑰匙、現金及信用卡的小皮包，使勁地往大垃圾櫃內丟去，當看見準備丟棄的垃圾袋仍握在左手時，她大聲尖叫：「完了！完了！」她悔恨交加地站在那裡捶胸頓足，但因為大垃圾櫃既深又髒，是不可能攀爬進去尋找的。事後她對自己做的糊塗事悔恨不已，但也只能徒呼無奈。