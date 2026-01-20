先生經由德國 公司從台灣調派至紐約（New York），彈指間匆匆已過了幾十年，這段期間他為了工作需要，曾頻繁遊走世界各地，足跡遍及整個歐洲大陸。我亦時有機緣隨他多次進出歐洲，飽覽過四方宜人的湖光山色，並接觸到各方不同的民情風俗。在經過長時間的觀察和了解之後，我對德國能有今日的富強繁盛，每每心有所悟，尤有甚者，更可說是情有獨鍾。

我特別有感於德國人勇於認錯的精神；他們從不諱言當年納粹 所犯下的罪行，至今仍在向猶太人公開道歉，較之總是以戰敗的苦情者自居，企圖掩蓋侵略真相的某國，我堅信德國對歷史負責的態度，更能夠得到國際社會的認同與敬佩。

知禮守法、嚴謹有紀律，在在展示出日耳曼民族的優秀。即使是在四方均無來車的十字路口，也不見任何人於紅燈時逕自穿越馬路；反之在沒有交通號誌的角落，車輛也總是禮讓路人先行。對於生活在分秒必爭世界裡的「紐約客」而言，面對這情景簡直是不可思議，我們唯有自嘆弗如，倒也是另一番「雖不能至，然心嚮往之」的境界吧。

德國自古以來的建築多毀損於二戰期間，在戰火後重建的教堂和大樓遍及全國，堅實厚重卻都依然保留古風。浴火重生後的德國再次走向繁盛，我為之喜，同時也更祈求蒼天垂憐，盡速平息俄烏與加薩 的戰亂，讓流離失所的百姓能有早日重建家園的機會。

未能立法以嚴格控制槍械氾濫，是當今美國治安上最大的漏洞；歐洲雖然鮮有重大槍擊事故，但在許多國家內不乏宵小橫行，更多的是防不勝防的扒手，在在都會影響出遊者的心情。長年來先生與我進出德國無數次，每次停留的日子也不算短，我們曾置身於繁華的大城市，也曾流連於靜謐的小鄉鎮，但不論走到任何地方，本能上的安全感都始終如影隨形。

有別於美國人喜歡吃牛排，德國人則更嗜豬肉，無論是煎得酥脆滑嫩的大豬排，或是烤得金黃油亮的厚豬腳，嘗起來竟都有媽媽的味道。我的母親已經離去多年，但感覺上她卻從來未曾走遠，那些屬於媽媽的味道，永遠都留存在我的情感深處。

法蘭克福機場（Frankfurt International Airport）人潮洶湧，一波波的過客來也匆匆，去也匆匆；我向著人潮揮一揮手，卻沒有絲毫離情，因為我知道，不久以後我將會再回來。