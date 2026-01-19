生活處處都是現場直播，一不留神就可能成了糗事主角。我們這群「海漂」——退休 後來到美國與子女同住的長輩們，常常笑談初到美國時的糗事。前些天在社區聊天時，又翻出了我們三人剛來時的「經典故事」，今天寫出來博大家一笑。

我們住在洛杉磯 格蘭杜拉（Glendora），那天我和老伴散步走到一個十字路口，正等著紅燈變綠。綠燈剛亮，就聽見一個美國男人用非常清晰的語氣大聲說話。我當場一愣，四下張望——別說警察，除了來往汽車外，連個人影都沒有。我趕緊拉住老伴，小聲說：「別走，警察不讓過，他可能在樓上看著呢。」路口兩邊各有一棟兩層樓，底層是商店，我們進去過，警察準是在樓上窗戶後面監控。

接下來綠燈又亮了，還是那個聲音，一連三次我們都乖乖站著不動。第四次，老伴一咬牙拉著我就過馬路了，他走到對面還特地轉身，對著樓上立正，行個美式軍禮致歉。我也趕緊跟著揮手，還提醒他：「那邊那棟樓也要表示一下，萬一在那棟樓上呢？別讓人家誤會我們沒禮貌。」他又一個軍禮。

我心裡還挺為我們的「高素質」感到自豪。回到家跟女兒說起，她笑得直不起腰：「媽，那是為老人和盲人專設的自動語音提示系統，根本沒有警察在看你們。」

于大姐剛到美國時，有一天打開女兒衣櫃，看到一條牛仔褲破了好幾個洞，有的在膝蓋，有的在大腿上。

她心想：孩子為我們什麼都捨得，自己卻穿成這樣。於是一整天坐在窗前，一針一線地把每個破洞都補得嚴絲合縫、結結實實。補完後她看著成品，心裡還挺滿意：「這樣穿出去多體面啊。」

晚上女兒一回家看到那條褲子，當場笑得眼淚都流出來了：「媽，您怎麼把我牛仔褲全補了？這條褲子花了八十美元，我買的就是這種流行的 『時尚破』啊。」于大姐笑著說：「我當時愣住了，原來破褲子也能賣錢。」

劉大姐來美國後，有一次推著一歲多的外孫到處遛娃，從超市出來後，她沿著馬路邊慢慢走路回家，不知不覺的竟走上了通往高速公路的高架橋，她還覺得：「美國就是人少，一眼望不到盡頭，只有我一個人推著孫子。」

路上車速飛快，呼呼地一輛接一輛，除了車，一個人也沒有。她正推著嬰兒車往前走，忽然聽到一陣警笛聲，一輛疾馳而來的警車在她前邊停下。

警察一下車就問她怎麼會走上高速公路，劉姐聽不懂，警察用翻譯器告訴她這是高速公路，趕緊叫劉姐自己撥電話通知家人，還一直等到她女兒來接她們回家。事後劉姐自己也哭笑不得：「美國這地方，路太寬，標誌又看不懂，哪知道那是高速公路啊？」大家聽完，一邊笑一邊直替她後怕。

我們這些初來乍到的「海漂」，語言不通、人生地不熟，難免鬧出各種糗事。但也正是這些「現場直播」般的真實經歷，讓我們一步步適應了這裡的生活。