退休 後搬到丹佛市（Denver），由於科羅拉多州 氣候乾旱，丹佛市區及附近有許多水庫，在用於灌溉和用水之餘，也開放供民眾釣魚 。科羅拉多州公園和野生動物部門會定期在水庫放養鱒魚、鯰魚、鱸魚、藍鰓魚和太陽魚等，為這個天然湖泊稀少的州提供了休閒活動，每次開車經過，時常看到有許多民眾在釣魚。

我不會釣魚，但有很多朋友告訴我，釣魚的過程充滿未知，能滿足好奇心和探索欲，無需付出巨大的體力勞動，可以沉浸在湖泊、河流和變幻的天空中，帶來興奮感和滿足感。突然間我想到詩人孟浩然的詩句：「坐觀垂釣者，徒有羨魚情」，於是我將羨慕化為行動，申請了一張科羅拉多州的老人釣魚許可證。

有了目標之後，我購買了初學者的基本裝備，循序漸進地學習釣魚技巧。裝備有多節式釣竿和旋壓式釣線輪、魚鉤、鉛墜、浮標和一盒人工魚餌，鉛墜和浮標的用途是使魚餌懸浮在設定的深度，並在魚咬鉤時發出訊號。

首先學習如何將魚鉤、鉛墜和浮標綁在魚線上，然後在後院開始練習拋竿，希望能精準地掌握拋投距離和方向，拋竿過猛、過輕、過早或過晚都會導致魚線軌跡紊亂，有次我用力拋竿，釣線飛到我身後，還勾住了我的帽子。

魚餌的種類很多，有活餌、人工餌和自製餌。我先使用蚯蚓，因為牠是最受歡迎的魚餌，可以捕獲大多數的淡水魚。下雨過後是收集蚯蚓的最佳時機，平常我在院子陰涼潮濕的樹下挖蚯蚓，將牠們放在有蓋的盒子裡，底部打孔保持空氣流通，用廚餘來餵養，放在黑暗處以便下回使用。

經過數次的實地勘察和訪問釣者，我找到幾個魚較多的水庫，選擇魚最可能藏身的地方，如碼頭、懸垂的樹木、岩石和水草豐盛的區域，在清晨或傍晚魚最活躍的時間釣魚。

第一次在湖邊釣魚，的確和後院練習拋竿迥然不同，我多次失去魚鉤、鉛墜和浮標，因為拋竿後魚線被水草、樹木、岩石或灌木叢鉤住，有時拋竿過程中魚線也會打結。接下來是綁蚯蚓在魚鉤上的挑戰，必須讓蚯蚓穩穩地在鉤上並保持扭動，還得選擇魚鉤的最佳尺寸和類型。

我從無數次的失敗中汲取經驗，剛開始蚯蚓綁得不好、魚鉤尺寸不合、太早或太晚拉釣竿，結果魚吃掉魚餌卻沒上鉤。有天第一次感受到魚線被用力拉扯，我的心怦怦亂跳，終於釣到一條超大的大嘴鱸魚。我左手持竿，將魚頭拉出水面，右手拿著手機準備拍照，沒想到魚扭動著身子，撲通一聲落回水中。我處之泰然，沒有絲毫失落感，那是無意的放生，我不必追逐漁獲，成為一個捕捉精采瞬間的釣客也不錯吧？

釣魚讓我明白，退休並非結束，而是一個開始，退休意味著尋找新的熱情，擁抱悠閒的早晨和黃昏，在寧靜的湖水中找尋精采的瞬間。我決定將裝備升級，買了一體式釣竿，它比多節式釣竿有較高的敏感度和強度；同時我也開始使用旋轉式釣線輪，它不像旋壓式釣線輪較容易使用，但能拋投得更遠和更精準，當然我也打算嘗試使用人工餌和自製餌。