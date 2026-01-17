用葉子、花瓣創作而成的葉姑娘。（圖／作者陳永秀提供）

過去一年，住在北加州核桃 溪（Walnut Creek）的我，深深迷上製作「葉姑娘」。我把葉子、花瓣、菜葉等在紙上擺放，外加用紙做成的頭和手腳，拼擺出各種不同姿態的姑娘，然後拍照留下姑娘的形象，我統稱它們為葉姑娘。一張張葉姑娘的照片或掛在牆上，或印成卡片，伴隨我度過春夏秋冬。

有天收到一則視頻，我的一個葉姑娘正在小螢幕上扭動著腰，像是跳著舞，雖然只有短短幾秒鐘，已讓我又驚又喜，原來是兒子利用AI 做出來的。葉姑娘居然會跳舞了，不可思議。

AI於我，本是風馬牛不相及，畢竟是新科技，高不可攀。兒子知道我怕嘗試新玩意兒，試探著問：「有個應用程式可下載，你可以學著用，讓姑娘們舞動起來。」我心動地問：「難嗎？你覺得我可以學會嗎？」兒子猶疑地看了老媽一眼，說：「試試吧。」

就這樣，我的電腦中多了個應用程式，兒子一步一步耐心地指導如何操作，老媽畢恭畢敬地一步一步記下如何使用。這比學做菜難多了，不敢有絲毫怠惰。

有了程式，我馬上指揮AI讓葉姑娘跳舞，只需要等待幾分鐘，打開視頻，姑娘已在小螢幕上翩翩起舞。舉手投足有模有樣，看得我目不轉睛，目瞪口呆。原本平面的葉姑娘，瞬間柔軟地舞動雙手，衣袂飄飄，搖曳生姿；更讓人驚訝的是，有的還轉個三百六十度，平面的葉姑娘何來後背呢？原來是AI替我補上後背設計，白菜做的裙子轉圈圈時，居然舞出蓮花旋的效果，煞是好看。

但天天使用後，我發現AI為葉姑娘做出的舞蹈動作並非總是讓人喝釆。有時候，葉姑娘舞姿呆笨，旋轉時赤裸裸地露出紙片般的後背，或手揮足蹦，動作過分誇張，這時我就不客氣地讓AI重做，做到我滿意為止。

我給姑娘們的舞姿打分數，這姑娘五十分，那姑娘七十分，另一個九十五分。終於，某一天迎來了天衣無縫般完美的舞姿，得到滿分的這名葉姑娘，有著天使般的舞蹈表演，得到朋友一致好評。後來，若要求同一個姑娘跳舞，AI也會設計出三種不同的舞姿任我挑選。

回想兩年前的秋天，我在路邊撿起一些落葉，隨便在紙上擺出一些葉姑娘，只覺得是給落葉新的生命，是屬於秋天的手工藝術；等秋天一過，我就不做了，但心中若有所失，老想到葉子和葉姑娘。好不容易等到去年秋天，又重啟我和葉姑娘的緣分，從秋做到冬、冬到春、春到夏、夏又進入秋，停不下來。我家多了不少植物，而花瓣、菜葉從不缺，春夏秋冬做出的葉姑娘各有千秋。不知不覺，手機裡的葉姑娘數量已達上百，真是無心插柳柳成陰。

我和AI從此成為合作夥伴，我不再拒新科技於千里之外。葉姑娘是我即興的創作，相信AI無法設計出這樣的葉姑娘，而讓姑娘跳舞，卻是AI的專長。我已經默默摸索出該設計何種姿態的葉姑娘，能讓AI生成最合適、最巧妙的舞姿。AI，我們就這樣愉快地合作吧。