安守中
美國天主教大學（The Catholic University of America）位在華府（Washington, D.C.）東北部，以財力雄厚及治學嚴謹著名，兒子在此獲得博士學位，趁參加他畢業典禮之便，順道參觀了這所一八八七年由天主教創建的宗座大學。

宗座大學指的是由天主教教宗直接或批准設立的大學，華府的美國天主教大學占地一百七十六英畝，有十二所學院，近七千名學生，除神學與宗教研究學院外，其他還有文理學院、工程學院、音樂學院、護理學院等，修習的課程和授予的學位都與一般大學無異。兒子讀的是哲學系，他依規定修滿了五十三個學分，通過博士論文審核及論文口試，在漫長的五年裡，我看到他一步步完成整個過程，辛苦地拿到了學位。

美國天主教大學最有名的是護理系，救死扶傷，照顧病患，本是宗教的社會責任之一，早期歐洲的護理人員都是由天主教修女擔任。美國天主教大學秉持傳統，把大量資源投入護理學系，使其成為美國護理研究的重鎮，令人敬佩。

兒子帶我參觀了學校進門左側的大教堂，中古世紀拜占庭式穹頂和高聳的鐘樓氣勢宏偉，從很遠的地方就能看見；教堂外的彩色圓頂與南面國會山莊遙遙相望，更是華府東北部的地標。大教堂整體是哥德式建築，正面有二十多層寬廣石階，循梯階向上走到拱門前，自然生出虔誠肅穆的心。

大教堂兩側三層樓高的牆上，雕刻了二十六位天主教聖徒像，大門兩旁雕刻八個聖經的故事。進門後是紀念品採購處，前行至可容納一千多人的布道大堂，這裡是整個教堂的核心。大堂前方是祭壇，祭壇後有四、五層樓高、著紅色長袍、兩手上揚的彩繪耶穌像。金色的自然光從圓頂灑下，柔和地照在布滿鮮花的講台上，講台兩側有高大的管風琴，做禮拜時發出低沉又和平的聲音。祭壇色彩豐富，氛圍莊嚴肅穆，能給人心靈的慰藉。

參觀完大教堂後，沿校友大道，經大學大道轉到哈瑞勿路，途中經過文理學院、工程學院、音樂學院、護理學院等。當天適逢假日，校園內行人稀少，處處祥和寧靜。我們一行人走過一座座漂亮整齊、古色古香的教學大樓，行經一處大花園，園中百花爭艷、五彩繽紛，多姿又美麗。

美國天主教大學雖是教會辦的大學，但在寸土寸金的首都華府裡，不論是校園氛圍、求學環境，都可比美一般著名的大學。慶幸兒子能在這裡學習，完成他一生求學的最後階段。

華府 教宗

