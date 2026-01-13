來到美國後，忙碌的學習和工作，使我既不能過中國人傳統的中秋節、端午節 和春節等節慶假日，但也無法像美國人一樣和家人團聚，過他們的感恩節 、聖誕節和新年。在醫院工作時，每逢年節假日，休假的人太多，醫院都要求我們加班，看在雙薪的份上，我們這些勤奮的中國人，都會自動地加班加點。在醫院裡與病人共度佳節，倒也沒有感覺不適，反而覺得自己做了有意義的事情。

可是年長退休以後，生活完全改變，家人離去，自己獨自守在家中，最怕的就是節日、假期，看著別人家人團聚，我卻要忍受獨自在家、無處可去的孤單和寂寞，也因此有了季節性的假日憂鬱症。去年感恩節，情況有點不一樣，一兩個月前，當我去保險經紀人Alice的辦公室付年度保費 時，她邀請我去她家過感恩節，我欣然答應。

感恩節當天早上，我像往日一樣走到對街的小店去買報紙，看到一名老先生拿著一個長柄夾子及一個大塑膠袋，在撿拾地上的垃圾，我馬上謝謝他的善行，他給我帶來感恩節的第一道曙光，也預示了美好的一天。

打開報紙，頭條新聞是怵目驚心的香港高樓大火，我感恩地想到：感謝主的恩賜，讓我住在這非戰亂的國家，平安地住在獨棟的平房住宅中，否則以我年邁又行動不便的情況，如果住在幾十層的高樓，遇上斷電情況，我又如何上下樓梯呢？更不要說地震、火災等意外了。

我一向是求知若渴的人，在遇到電腦上的科技問題時，總苦於無人解惑，產生挫折感；慶幸過節前夕，去老人中心上課時，遇到安老自助處派來的許老師，他不只有博學的電腦知識，更有專業老師的耐心和素養，給我「亦師亦友」的感覺。

感恩節當天，我又被電腦難題困住了，那種挫折感，使我陷入了自我世界的困頓，還好我及時想到蘋果公司有線上服務的支援中心。經過電話聯繫後，深具服務熱誠的電腦技師解決了我的問題，他們的專業知識使我茅塞頓開，他們真是上帝派來的守護天使，使我過了一個真正的「感恩節」。