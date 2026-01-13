我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要打伊朗了？五角大廈「披薩指數」飆升 警戒等級曝光

供過於求 鳳凰城逾半待租房至少1個月免租金

謝主隆恩

劉家宜
聽新聞
test
0:00 /0:00

來到美國後，忙碌的學習和工作，使我既不能過中國人傳統的中秋節、端午節和春節等節慶假日，但也無法像美國人一樣和家人團聚，過他們的感恩節、聖誕節和新年。在醫院工作時，每逢年節假日，休假的人太多，醫院都要求我們加班，看在雙薪的份上，我們這些勤奮的中國人，都會自動地加班加點。在醫院裡與病人共度佳節，倒也沒有感覺不適，反而覺得自己做了有意義的事情。

可是年長退休以後，生活完全改變，家人離去，自己獨自守在家中，最怕的就是節日、假期，看著別人家人團聚，我卻要忍受獨自在家、無處可去的孤單和寂寞，也因此有了季節性的假日憂鬱症。去年感恩節，情況有點不一樣，一兩個月前，當我去保險經紀人Alice的辦公室付年度保費時，她邀請我去她家過感恩節，我欣然答應。

感恩節當天早上，我像往日一樣走到對街的小店去買報紙，看到一名老先生拿著一個長柄夾子及一個大塑膠袋，在撿拾地上的垃圾，我馬上謝謝他的善行，他給我帶來感恩節的第一道曙光，也預示了美好的一天。

打開報紙，頭條新聞是怵目驚心的香港高樓大火，我感恩地想到：感謝主的恩賜，讓我住在這非戰亂的國家，平安地住在獨棟的平房住宅中，否則以我年邁又行動不便的情況，如果住在幾十層的高樓，遇上斷電情況，我又如何上下樓梯呢？更不要說地震、火災等意外了。

我一向是求知若渴的人，在遇到電腦上的科技問題時，總苦於無人解惑，產生挫折感；慶幸過節前夕，去老人中心上課時，遇到安老自助處派來的許老師，他不只有博學的電腦知識，更有專業老師的耐心和素養，給我「亦師亦友」的感覺。

感恩節當天，我又被電腦難題困住了，那種挫折感，使我陷入了自我世界的困頓，還好我及時想到蘋果公司有線上服務的支援中心。經過電話聯繫後，深具服務熱誠的電腦技師解決了我的問題，他們的專業知識使我茅塞頓開，他們真是上帝派來的守護天使，使我過了一個真正的「感恩節」。

感恩節 端午節 保費

上一則

台裔日本畫家吉田瑠美台南北門尋根 捐繪本手稿藏洋蔥

延伸閱讀

中國人元旦假期最熱門出境目的地曝光「這城市」居榜首

中國人元旦假期最熱門出境目的地曝光「這城市」居榜首
艾倫的隨身碟

艾倫的隨身碟
梅西百貨聖誕櫥窗登場 節慶氣氛吸引大量購物人潮

梅西百貨聖誕櫥窗登場 節慶氣氛吸引大量購物人潮
川普演說吹牛皮？媒體揪出4點誇大不實

川普演說吹牛皮？媒體揪出4點誇大不實

熱門新聞

憤怒深處的悲傷

2026-01-07 01:00

老夫老妻

2026-01-06 01:00
南美三角酢漿草。（圖／123RF）

月下低垂為誰眠

2026-01-05 01:00
（圖／太陽臉）

我75歲，不開車開YouTube頻道（上）

2026-01-08 01:00

麻將與失智

2026-01-07 01:00
三餘書店書店創辦人暨負責人鍾尚樺(左起)與三餘創投董事長童維辰、文化部長李遠在三餘書店前合影。（記者陳宛茜／攝影）

不打折不賣咖啡 三餘書店鍾尚樺談未來書店「讓賣書成為好玩的事」

2026-01-05 17:54

超人氣

更多 >
10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度
明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員
川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥
「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人

「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人
星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬

星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬