在加州 的老年活動中心活動大廳，各種設施和活動項目吸引著在這裡的老人們，無論年齡、身體、精神狀況如何，總有一項活動能勾起你的興趣。

在體育運動項目中，有集體舞蹈、時裝走秀、交際舞等健身及休閒娛樂活動，也有啞鈴、雙槓、乒乓球和撞球（台球）等力量型、競技性和娛樂型的運動，很多老人都興致勃勃地投入其中。尤其是撞球，總會讓大夥發出像年輕人那樣的吶喊和歡笑。

活動中心的各種娛樂活動吸引著這些老年人們，但對於打撞球，我總有一種抵觸的情緒，甚至連電視轉播的撞球競賽都不看；因此，無論是在年輕、中年直至到老年，我從來沒有摸過撞球。

當我在踩動感單車鍛鍊腿力，順便聽英語練習會話的時候，一名來自印尼 的華僑老夫人走到我身邊，輕聲對我說：「看你每天都在這裡學英語，你願意打乒乓球嗎？或者打撞球？」我很婉轉地回答：「對不起，乒乓球很長很長時間沒有打了，撞球我從來沒有打過，不會打。」她立即說要教我打撞球，我出於禮貌不好拒絕，她向我招手，意思是不容遲疑。

她非常認真地從擺球開始教，告訴我打色球和打花球的規定，以及打球的手法和姿勢等等。好傢伙，這還真是很複雜、很有挑戰性及刺激性的活動，當然，更有技術性。在我逐漸地了解撞球的規定和要求，開始進入狀況的時候，一名來自台灣的老人走過來，他知道我是新手，告訴我犯規的處罰規定，以及手桿打球的位置及力量的掌握。他邊說邊做示範，我仔細地聽，認真學著。

其他的老人們吃完午飯後陸續聚集過來，其中一名老人身高體胖，走路不是很穩，尤其是回頭的時候，整個身子都得轉過來，我平時看見他時總是為他擔心。他接過我手中的撞球桿，稍作判斷，抬手就打。只見白球非常有力量地撞擊到花球上，花球撞到撞球桌邊框後，又撞擊另一個花球入袋。這種力量和精準度，不是親眼所見，很難相信是他這樣的年齡及身體狀況所能做到的。

這使我想起曾經看見一位著名的高齡書法家，在她向大家展示書法時，因為年老體弱，是由人攙扶來的。當她拿起筆時，沾墨的手抖得厲害，看的人都屏住呼吸，注視著老人家的動作。就在她下筆的那一刻，手不再顫抖，並順暢地書寫。

看著打撞球的這名老人，我不禁從敬佩到反思。敬佩老人的技藝和功夫，反思自己這麼多年排斥撞球是多麼任性。好在現在還有反思的時間和糾正的機會，那就從打撞球開始吧。