北波開心麻將俱樂部位於馬利蘭州蒙郡（Montgomery County），目前二十多名成員大都是退休 的中美菁英人士，每周定期聚會遊戲兩次，每次五小時。主要目的包括促進大腦活化、維持良好社交互動、強化手腦協調、享受休閒娛樂，並且經由這些方式延緩認知衰退和保持身心靈活健康。

適度且不具賭博性的麻將遊戲，不僅能解決孤獨寂寞感的問題，洗牌的動作還能按摩人們手指的末梢神經，促進血液循環；除此之外，麻將遊戲能增強人們的抗壓力，也因為牌局而讓人有頻繁的社交關係，而免於頹喪抑鬱。重中之重是它能在遊戲中顯現出人性百態，提醒我們要更加修身養性，勝不驕、 敗不餒，保持良好的心態和風度，在開懷歡樂笑聲中享受方城遊戲的樂趣。

遊戲開始，四名參與者莫不興致勃勃、面色愉悅，準備迎接趣味性的遊戲。先是每人擲骰子以點數大小決定座位，然後就看個人如何運用牌技去接受挑戰，再配合當時的牌運去迎接變幻莫測的牌局。

生性樂觀者往往積極進取，膽大心細，勇往直前，當他取得一手好牌時，定會盡其所能追求自己理想的目標，不太防範他人，屬於進攻類型者。但結局並非均從人願，四名參賽者的競技運勢相互影響，有時一路繁花 盛開，胡了大牌，自是欣喜若狂，笑靨綻放；有時也會突遭險阻，陷入困境，輸得一敗塗地，面帶愁容。反之，如果取得一副壞牌時，他們仍然秉持積極態度，小心謹慎，幸運時會遇到上家貴人相助，時來運轉，從原本的山窮水盡疑無路，繼而柳暗花明又一村，轉敗為勝的機會常尾隨而至。樂觀者通常不太計較輸贏，而是享受遊戲的過程。

生性保守者多採取防守性玩法，穩紮穩打，按部就班，喜歡提防他人，寧願自己棄贏也盡量不讓他人有獲勝的機會。當他們面對好牌時，可能會因為顧慮太多，患得患失，多數時候只有小勝的戰績。但也因為打牌保守，失利時也以小輸居多，小風小浪是常態，他們亦是以另類方式享受遊戲中的樂趣。

記得有個牌友在一場牌局中吃吃碰碰，最後手中只剩一張麻將牌，也就是要胡的那張，但不知為何，他突然將那張牌貼著額頭若有所思，面帶愁容。片刻後取下那張牌緊握在手掌中，就在那當下，他額頭上顯現出一個圓餅（一筒）的印子，其他人眼中浮現出會心的偷笑，自然不會打那張牌讓他贏。可是那場牌局他是大輸家，我是大贏家，突然間惻隱之心油然而生，我有意助他一臂之力，乾脆打了一筒讓他眉開眼笑地胡牌。當時我的心情是無以言喻的開心，助人確實是快樂之本。

有次中場休息時段，一名較年長的牌友上完洗手間後以為麻將結束了，直接走出中心大廳，後來發現皮包沒帶才返回麻將間。

還有一次遊戲結束後，我們四個祖母級的牌友一起走向停車場準備開車返家，其中一人無法開啟車門，才赫然發現錯拿了另外一名牌友看似相仿的黑色提包。

諸如此類的糗事時不時出現在我們麻將群組裡，大家不但不介意，反而相互自我解嘲，彼此理解體諒，搖搖頭莞爾一笑，接下來仍然以快樂的心情，期待下一次方城遊戲的到來。