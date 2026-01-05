那天早餐後，我在加州核桃溪（Walnut Creek）的家中打開電腦，繼續撰寫一篇文章。寫了一會兒，決定稍作休息，順手點開新聞頁面，沒想到螢幕突然傳來刺耳的警報聲，並跳出一則警訊：「你的電腦已被鎖住，請勿關閉，以免資料遺失。請立即聯絡微軟 。」畫面上還附有一個看似正式的微軟標誌和電話號碼。

我第一個反應是擔心剛才寫的文字還沒存檔，千萬不能遺失。慌亂之下，我沒多想便撥了電話，沒料到這通電話竟成了一整天麻煩的開端。

對方是一名語氣冷靜、自稱微軟員工的男子，他說：「你受到了駭客 攻擊，必須立即安裝我們的安全瀏覽器，我可以協助你操作。」我提出質疑：「我才剛安裝防毒軟體，怎麼還會中毒？」對方迅速回應：「防毒軟體只能防範網路上的病毒，這次駭客是直接入侵你家的Wi-Fi。」

我雖有些懷疑，但還來不及反應，他已一步步引導我下載一款名為UltraViewer的軟體。我腦中一片混亂，只能照做。幸好當時記下了這款軟體的名稱，事後查詢才知道，那是一種遠端遙控工具，安裝後等於讓對方取得我電腦的主控權。

軟體一裝好，他立刻問我使用哪家銀行，接著給我一組號碼，聲稱是銀行的「安全通報系統」，要我立刻聯繫，以防帳戶遭盜領。

對方聲稱偵測到一筆三千五百元的提款，還說我在語音中按了「一」，表示同意。我立即否認，他表示要請示主管，不久後回來說，由於提款已經過確認，無法取消，唯一的補救方法，是立刻將帳戶裡所有存款轉出，放到一張「安全的禮物卡」上。

一聽到「禮物卡」這個關鍵詞，我立刻警覺起來，這不就是典型的詐騙 話術嗎？我深吸一口氣，強迫自己冷靜，隨即反問：「你就是駭客本人吧？」對方聞言，立即掛斷。

我趕緊檢查電腦，果然看到UltraViewer已被安裝，試圖解除，卻怎麼點「解除安裝」都沒反應。這時我才真正意識到，對方已能隨時遙控我的電腦，窺探帳戶、信用卡號，甚至我在電腦上的所有活動。

幸好，我購買的防毒軟體附有技術支援，我立刻聯絡客服，由技術人員遠端協助，經過兩名專員數十分鐘的處理，才順利移除那套軟體，並徹底掃描系統，確保沒有留下後門程式。

這場驚魂記，不是因為電腦不夠安全，也不是駭客手段特別高明，而是因為我當時沒沉住氣，才會引狼入室。

回想整起事件，其實處處值得反思：一個彈跳視窗怎能代表微軟？對方即使語氣再專業，又怎能輕易信任？當時我最該做的，不是立刻打電話，而是停下來、冷靜思考；即使要聯繫微軟，也該從官方網站找電話。何況，就算失去了尚未存檔的文字，也可以重頭再來。

這次經驗讓我體會到，詐騙者不必使用高科技手段突破電腦防線，只要掌握人心的脆弱時刻，就能讓人自動交出主控權。

雖然這天我沒有蒙受金錢損失，但也耗掉了一整天的時間。所幸，我從中學到了寶貴的一課：冷靜，才是最先該安裝的防火牆。