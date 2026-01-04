我們參加了前往義大利 「水鄉」威尼斯（Venice）的旅遊團，這座城市建在亞得里亞海灣的淺灘上，用火山灰等材料填海造地，再在上面打了近一百五十萬根地樁，成為地基。

抵達當地後，我們乘坐著名的「貢多拉（Gondola）」，前往市內的聖馬可廣場。貢多拉船船身全黑，由一名船夫在船尾划槳，頭尾高翹成月牙形，裝飾華麗，是威尼斯以前的主要交通工具。沿途水道縱橫交錯，港灣幽深曲折，這座有著卵石鋪成的小巷、宛如迷宮般的島嶼，是亞得里亞海的一顆明珠。

導遊特地安排我們參觀一座水晶裝飾品工廠，這裡展示了色彩繽紛、鮮豔奪目的眾多水晶工藝品，資深技師熟練地手工拉曳、吹吸成精美的製品，這裡的水晶品享譽全球，價格都在一千美元以上，但我們這一團無人問津，或許會讓導遊不很樂見吧？

聖馬可是新約聖經中的作者之一，也是威尼斯人的主保聖人，人們以他的名命建立了教堂，而所在的廣場也因此得名。廣場上遊客摩肩接踵，我們首先參觀了建於公元九世紀的聖馬可大教堂，它是威尼斯的天主教聖殿，其內部穹頂鑲嵌著超過八千平方米的金色馬賽克壁畫，故也被稱作為「金色教堂」， 聖馬可的石棺被安置在教堂內的黃金祭壇下，顯見威尼斯是座浪漫的世界歷史文化名城。

告別威尼斯，我們接著前往義大利首都羅馬（Rome），這裡是古羅馬文明發祥地，擁有七百多座教堂和修道院，市內的梵蒂岡 （Vantican ) 更是全世界天主教中樞。

西班牙廣場因十七世紀西班牙在此建立了駐梵蒂岡大使館 而得名，又因電影「羅馬假期」而聞名於世。廣場上遊人如織，隨處可見畫家在為遊客畫像，樂師在街頭演奏獻藝，我也興致勃勃地畫了張肖像畫，內人和團友都說畫得年輕了，讓我有點樂滋滋。

從廣場向南走幾分鐘，就到了建於一七六二年的許願池，它是羅馬的母親泉，遊客人山人海。傳說中有三種往許願池扔硬幣的方式，我和內人背著池面，右手握一枚硬幣，從左肩上方拋入池中，希望能重返此地；團內的幾名年輕人將兩枚硬幣投入池中，盼望戀愛成功後再來羅馬；而投三枚硬幣者，則是代表期盼結婚後和愛人一起合遊羅馬。投完硬幣後，大家忍不住擊掌鼓勵，期待許願靈驗。

隨後觀賞了建於公元七十二年的古羅馬競技場，它占地兩萬平方米，外牆高五十七米，以建築雄偉壯觀著稱，是古羅馬帝國和羅馬城的象徵。

場中央是決鬥場地，下面的地窖用來關押猛獸和角鬥士，現今的場地雖僅剩下大半個骨架，仍可窺見當時的陰森和野蠻。

羅馬不是一天造成的，放眼望去，羅馬的每塊城牆都是那麼古老恢弘且飽經滄桑，見證了這座城市的變遷和興衰。她擁有大量古蹟，和佛羅倫斯同為義大利文藝復興的中心，一九八○年，羅馬整個古城被聯合國列為世界文化遺產。在這裡，我們多次品嘗了皮薄而脆的窯烤披薩，而在露天市場的披薩攤位生意特別興隆，也是我吃過最好的披薩。經過美食與歷史文化的洗禮，我們滿懷歡愉地前往「國中之國」梵蒂岡。