相識逾二十年的蕓，在社交媒體上發出了個人獨唱音樂會的邀請函，歡迎大家共襄盛舉，一同到場欣賞她「十年磨一劍」的音樂成果發表。太座和我欣然於九月下旬，驅車前往休士頓 基督教大學（Houston Christian University）校園內的貝林教堂，參加這場音樂饗宴。

話說蕓和其夫君陳兄二人，早年負笈德國留學，在歐洲諸國讀書和工作多年後，先是轉入加拿大，最後來到美國休士頓（Houston）落腳，賢伉儷年輕時「周遊列國」，到德州 後也事業有成，兒子已結婚自立，正忙著撫育下一代，蕓開始展開「形而上」的追求。她在出國前於武漢就已經取得了機械工程碩士學位，原先一直在製造產業工作，約十年前，我們只獲悉她開始拜師學藝，精進歌唱技巧，自娛娛人，低調的她也沒有告訴大家她挑戰的竟然是難度甚高的聲樂領域。

獨唱音樂會由蕓的「大師兄」，亦即男高音劉易的主持下展開序幕。首先全場觀眾在劉易的引領下，向他們的「師父」──高齡九十九歲的聲樂教育家林樂成致意，林老先生也禮貌地起立回應，他精神矍鑠，氣色紅潤，讓我好奇，莫非練習聲樂還真有長壽之效？

隨後蕓盛裝出場，掀起了高潮，除了中場休息以外，蕓一共分享了十二首聲樂界頗具難度的代表性歌曲，其中多首是歌劇界耳熟能詳的樂曲，諸如歌劇「魔笛」中之「復仇的火焰在我心中燃燒」， 歌劇「浮士德」中之「珠寶之歌」等。十二首歌曲只有兩首由中文來詮釋，其他則是以英語、法語、德語、義大利 語來傳唱。蕓的高音猶如黃鶯出谷，婉轉清脆，悅耳動聽，讓我這個門外漢也沉醉其中。再者，大師兄劉易的串場，對每首歌曲做簡單的背景介紹，也使得我這個土包子如沐春風。

整場獨唱音樂會過程緊湊，且富知識性，絕無冷場，這效果也是蕓在丈夫的支持下，於這些年「跨國追劇（歌劇）」， 在雪梨、米蘭、馬德里等歌劇院觀摩無數場表演的集大成之舉。蕓傾多年之努力，完美地以獨唱音樂會闡述她這份業餘嗜好的「跨界」成就，依敝人之拙見，此生足矣。我們也藉此機會和陳兄小敘一番，打趣他天天與聲樂家相伴，日日浸淫於聽歌劇養生之道，焉能不返老還童？

記得網路上有名醫師，製作了一段兩分多鐘的視頻，論及提高免疫力的五大法寶，分別為不能熬夜、要喝水、能運動、情緒管控和唱歌。這次看到了聲樂教育家林樂成老先生的紅潤氣色，更印證此言，看來唱歌真是保健養生的訣竅之一。在人生下半場的賽程當中，太座和我還得不離不棄地仰賴唱歌這個法寶，向橫在前方的挑戰高歌前進。

我上一次觀看歌劇，尚是在單身時期的一九九〇年代中期，當時偕同心儀的某名女性友人，前往台北市中正紀念堂旁邊的國家戲劇院觀賞。而此次拜好友蕓之賜，有幸首次和太座共同觀賞聲樂演唱，也讓我倆超過四分之一世紀的婚姻生活，留下了獨特且精采的印記。