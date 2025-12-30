從來沒有看過這麼美麗的紐約市 。

曾住在紐約上州 （Upstate New York）十年，有時趁著長周末開車到紐約市，無非就是去中國城搶購一些蔬菜熟食，飽餐幾頓家鄉味的大餐。兒女們小的時候，我們會住在近郊較便宜的旅館，帶他們到中央公園、帝國大廈、自由女神像、時代廣場、大都會藝術博物館等觀光景點，那時候我們大小背包加上娃娃推車，來去都是匆匆忙忙、吵吵鬧鬧的。後來全家愛上了百老匯，去紐約市多了個目標，從「貓（Cat）」 到「吉屋出租（Rent）」，著實看過幾場至今難忘的演出。

這次與兒子一同來到紐約，順道看看現代年輕人如何在這座永不止息的城市中度過短暫假期。他們選擇投宿在曼哈頓 （Manhattan）附近的旅館，理由簡單明快——交通四通八達，地鐵與火車站近在咫尺，去哪裡都方便。至於吃飯，全靠手機一查，網上推薦的美食琳瑯滿目，各國風味美食都任君精挑細選。

曼哈頓晚上九時的義大利餐廳依然人聲鼎沸，許多剛下班的西裝族聚集於此，錦衣之下是一張張疲憊的面孔。一杯酒、一頓豐盛的晚餐，彷彿是為了明天的戰場做好準備。

格林威治村（Greenwich Village）的早午餐又是另外一番風景，褐色磚牆上爬滿蔓藤的小小法國餐廳，每個人面前擺著一杯卡布奇諾、一個可頌或是一盤煎蛋，悠閒的人們像在廣式飲茶店，打開報紙或電腦，準備開始新的一天。下午小點是排隊在街頭攤上，點一份出名的熱狗。

穿過喧囂的街道，來到華盛頓廣場公園（Washington Square Park），耳邊飄盪著街頭藝人的音樂，公園一隅有些下西洋棋的高手，可拿出五塊錢和其中一人下一場棋，動動腦筋。無關輸贏，只是享受一下繁華世界中片刻的寧靜。

再緩緩登上史坦頓島（Staten Island）的渡輪，夕陽下遙望帝國大廈，與其他商業大樓在藍天碧水中隔岸矗立，彷彿是一排金色的雕塑。船繼續前進，與自由女神打了個近距離照面，望著那象徵自由的火炬，心中百味雜陳，烏克蘭等地戰火正熾，真正的自由又該何處去尋？渡輪上紅黃白黒的各個族群，哪裡能有真正的和諧共處？

都說紐約的秋天是個童話，但是以前住在紐約上州時最怕秋天，更怕黃葉舞秋風，嘩啦啦的葉子落滿地，先生和我在孩子們盼望的萬聖節前，年年得掃滿三、四十袋的落葉。現在來度假，停車坐看楓林晚，數樹深紅出淺黃，心中的詩意全湧上了心頭，才覺秋色，更勝春光。

年輕時沒有感受到的紐約市，這次以全新面貌相待。這座夢想與現實交織的城市，再次讓我明白，每一次的重逢，都藏著全新的自己。