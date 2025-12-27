四月中旬，抵達德州 的第三大城市達拉斯（Dallas），據說達拉斯的植物園 （Dallas Arboretum and Botanical Garden）占地面積廣，頗具規模，且非常有特色，便決定抽出一天造訪。

四月的達拉斯陽光明媚，氣溫適宜，空氣清爽。一大早搭乘Uber，不到二十分鐘就到了植物園。

達拉斯植物園於一九八四年開放，目前占地約六十六英畝，共有十九個命名花園。植物園共有三個門，Uber司機載我到一號門，進去往左不遠處有一座小型花園，圍繞著一個餐廳，位於植物園的最西邊。

隨意瀏覽一番，我轉向東北方向，沿著步道登上制高點，向北一望，達拉斯白岩湖（white rock lake）橫陳遠方，極目眺望，碧藍色的湖水在目極之處形成一道藍色天際線。清風送爽，巨大的遮陽棚下散落白色桌椅，供遊人休閒。坐下來俯瞰東面，園中小橋流水、樓台亭榭、小木橋、小石橋星羅棋布，人行步道蜿蜒曲折，兩旁樹木蔥蘢，遮天蔽日。山坡上草坪油綠，修剪齊整，眼目所及可謂風光秀美，景色宜人。

休憩片刻後，沿著步道下坡，走過小木橋、拐彎小石橋，穿過草坪，正式進入植物園的繁花 似錦中。沿途可見小橋流水，雕塑噴泉，花草修剪成各類造型，猶如構思奇巧的一幅幅畫卷，賞心悅目。

玫瑰園、杜鵑園、月季園各類主題花園規模大、品種全，一簇簇的玫瑰、月季爭奇鬥艷，花團錦簇，目不暇接。唯一遺憾是杜鵑花只剩幾株零星殘花，如果早一個星期，杜鵑花開正濃，那會是怎樣的悅然風景？

高翠雀花、西班牙藍鈴花、毛蕊毛地黃，還有很多不認識的各類奇花異草遍布其間，走在其中，仿若徜徉於花的海洋。最初看見不認識的花草植物，我還會上網查詢其芳名，後因為種類繁多，便放棄了，只能用手機留下它們美麗的容顏。

最驚艷的當屬玫瑰園裡的玫瑰花架，粉色、紅色、粉紅色、黃色、桃色等鮮亮的爬藤玫瑰攀援在白色、黑色的鐵門架上，組成五彩斑斕的鮮花長廊。身穿美麗花色衣裙的女子們在鮮花長廊留下一幀幀影像，一身休閒衣著的自己也忍不住在花海裡留影，甚至回家後還特地上網買了三條黃色、粉色和桃色花裙，期待來年春天可與玫瑰共影。

綠樹下、噴泉邊、行人道旁，供人休息的椅子隨處可見，還有可以野餐的地方，餐桌餐椅齊備。中午時分，很多人成群結隊推著裝有製冷器的小車，看樣子是專門進來享用午餐的。

在花園裡左看右賞，穿插前行，一直走到三號門入口處，那裡是孩子們的天堂。一簾瀑布流水嘩嘩，一池春水錦鯉跳躍，長椅上擺放一大一小兩個垂釣者的雕塑，一對父子站在雕塑旁，聚精會神地觀賞池中錦鯉。雕塑與父子相得益彰，畫面溫馨。

最後走進植物園最富盛名、具有標識性的紫薇花道（Crape Myrtle Allee）。一條筆直的小路通向遠方，兩邊是綠色的草坪，然後是成排的紫薇花樹。花樹枝條向中間彎曲生長，在天空形成一道天然屏障，遮天蔽日，陽光透過樹葉在小徑上灑下點點波光，如夢如幻。

達拉斯植物園是美國頂尖植物園之一，名副其實。長長的一天下來，讓人意猶未盡。