紐約（New York）的氣候一向四季分明，春天裡樹木分別長出新芽嫩葉，青翠得似乎能滴出水來；夏天裡繁花 盛開在每個角落，隨處都是一片萬紫千紅；秋天到了，已近乾黃的枯葉紛紛墜落，讓人踩在腳下聲聲作響；冬季裡寒風凜冽，枝幹上掛滿了冰雪的老樹卻依然挺拔，好一個威武不能屈。

每當先生出差不在家的時候，我常一個人靜坐在書桌旁，望著窗外那似曾相識的景色，特別有感於四季變換的快速。

時光荏苒，同樣的景色去了還會再來，但年輕的歲月卻宛若流星，一去就永遠也不會再回頭。

這是一個市中心內的小區，區內的居民祖上以德裔為多，先生把家安置在這花樹叢間的小丘上，亦是屬意於此地的鬧中取靜。我早已習慣了清晨即起，沿著深巷裡的小徑一路慢走，夏日裡固然有群鳥的吱喳聲作伴，但即便是在冰雪交加的寒冬，亦更有感於沿途那成片松柏長青的珍貴。

我喜歡巷弄裡這許多德國 式的老房子：尖尖的屋頂，條紋狀的橫梁，透亮的深木交錯，緊緊圈住了白色的外牆，站上那精緻的小陽台，足可俯視下方的整片青草地。草地上砌著容人進出的石階路，路旁的兩邊繁花盛開，錦繡自成一片，這裡不需要高牆，幾株老樹就圍出了非凡的氣勢。

沿途這一路上就有不少的公園，我常和神采飛揚的晨跑者擦身而過，他們讓我不禁懷念起自己的年輕歲月。我也常見到在草地上快樂打滾的狗兒，那些正陷於戰火中的人們，該會羨慕這些無憂無慮的狗兒吧？我沒有特別的宗教信仰，只望天上眾神皆以蒼生為念，讓世間永不再有戰事紛擾，還給人們一片乾淨的天空與大地。

我從小就喜歡看樹，因為它們能為我帶來許多想像的空間，如今家附近的這條道上大樹成蔭，茂密的枝葉幾乎能遮蓋住整個路面，我常常在經過時仰頭眺望，卻怎麼也望不盡它們的全貌。這一片百年以上的老樹，是經過如何的風雨淬煉，才能茁壯成今日的模樣？它們是否也曾經走過滄桑，見過人世間訴不盡的悲歡離合？

每一次從老樹底下走過，我就不由得想起已逝的父母親，尤其是在那天寒地凍的季節裡。

父親始終都是我心中的大樹，他傾注了自己全部的愛，用一生為我和妹妹們遮風擋雨，我們的小屋雖然簡樸，卻滿是溫情與笑語。父親就像是大海中的領航者，總是為我們指引正確的方向，而母親就如同是一盞明亮的燈，總是平心靜氣地為我們照亮前方該走的路。

晴空下的樹葉正隨風輕擺著，我望向四方，希望能再見到父母親早已遠去的身影。身旁的大樹如若有情，是否也願為我傳遞這永無盡頭的思念？