兒子轉眼已四十出頭，不惑之時被一個來自寶島台灣的姑娘收服，互生愛心，刻意結盟。年中他們攜手去紐約市政廳登記成親，並在官員主持下莊重宣誓，八月底則借友人在布魯克林（Brooklyn）的住房後院，舉辦了熱鬧又頗具特色的婚慶典禮。兒子和媳婦不愧是搞藝術的，策畫了別開生面的禮儀程序，讓與會的親朋好友欣喜見證他們的愛情和友誼，共同舉杯暢飲，傾情歡樂慶賀，度過喜悅時光。

與一般讓客人在簽名本上留名的做法不同，兒子與媳婦在入口處的桌上擺下馬克筆和一疊資料卡片，恭請客人在卡片正面畫上自己的畫像，背後則隨意寫下任何想法和建議，然後齊齊貼到一面牆上，但求有目共睹。結果許多客人欣然從命，提筆塗鴉，個中不乏漫畫天才，居然把各自尊容以寥寥數筆勾勒得妙趣橫生。最明顯的當屬一個大鬍子客的自我速寫，誰看了都能把他從人群裡立馬指認出來，絕無藏匿的可能。

後院四處放有插滿美麗百合花和鮮紅玫瑰的花瓶，頭頂掛起的彩燈和灌木叢裡的滅蚊燈一起閃爍，渲染喜慶氣氛。一條條長方桌上擺滿各色飲料和啤酒罐，當然還有上好的時鮮水果、果仁和三明治等美味食物，任由客人選用。廚房裡的幫手們還為客人逐一送上一盤盤晶瑩米飯，上面覆蓋香噴噴的紅燒牛肉，那是大老遠從台灣趕來的新娘父母精心為客人烹製，似乎特意要讓中國美食與西式糕點同堂比試，誘人胃口。

兒子事先上網搜索，請了一個年輕女魔術師到場表演，展現驚人技法，不但極大程度炒熱了現場，也算別樣的婚禮創新之一。魔術師有一半華裔血統，能講簡單中文，她上過電視台的魔術秀，具真才實技，她讓我妻子任選一張牌，寫上名字，然後放回牌垛，幾經打亂後立即準確地抽出那張牌，叫人目瞪口呆。更絕的是，她吹一口氣就能把放在你手掌裡的一朵紙紅花變成兩朵，再吹一次後居然翻成了四朵。

遵循常理，新人分別致辭答謝家人和客人，之後訴說大喜日的感受和對另一半的看法，充滿真情，又風趣幽默，引來哄堂大笑。兒子七歲就來美，早把中文悉數丟在腦後，他喜孜孜地披露，自從遇到對方，他的中文程度得到天文數字般長進，甚至連許多父母從來不教的罵人話都已學會。小子多少有些口無遮攔，畢竟翅膀已經長硬。

夜深後客人陸續回家，門口擺開另一張桌，上面放了許多小紅紙袋，其表面繪有一對神采飛揚的新人、袋內則裝滿喜糖、巧克力和茶葉包等，是典型的中西結合答禮，讓客人離開時自行取走，可慢慢品味，讓甜味持久。

回想我與妻子成婚那年，正逢英國查理王子和戴安娜王妃的世紀婚禮，惜後者的聯姻並未持久。今年偏巧也有亞馬遜巨富貝佐斯與女友選擇在威尼斯（Venice）舉辦超豪華盛典，我兒的婚禮當不能與之相比。不過信不信由你，普通人家孩子的幸福指數和婚姻穩定度絕對不輸大亨巨頭，我們兩老有信心在不久將來榮升祖輩。

