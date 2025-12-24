二○二三年歲末伊始，鑽石吧 長青會（Diamond Bar Evergreen Club）第四季慶生及聖誕節 慶活動場合，出現一個魁梧的男士，他滿臉銀白髮鬚，身穿白棉絮滾邊的深紅長衫和及膝七分褲，腰繫黑皮帶，腳蹬黑長靴，戴白手套的左手扛一只大布袋，右手忙於揮手招呼；那神態、那妝扮，就像從圖畫裡走出一個活靈活現的聖誕老公公。他是誰？從只剩一雙眼的臉龐不易辨識，只有跟他相熟的人才知曉。

長青會的成員向來陰盛陽衰，每個男同胞都是各班的寶。我於二○二四年重返土風舞教室，訝異地發現居然有數名男士敢於挑戰又扭又搖、動感十足的快速舞曲。

站在我身邊的是一個一臉福相、身材高壯的先生，我心想：這體態來跳排舞鐵定吃虧。誰知他手腳靈活，該轉圈的一個沒少，該扭腰的輕易達標，看來頗具舞齡。他跑進跑出的，一會兒衝出去告知服務人員調控溫度，一會兒搬動大電扇，還幫班上學員解決疑難雜症。我一向臉盲，名字和人老是不能配對，但這名人士體格出眾、個性鮮活，像打印機一般立馬在我的腦海留下刻痕；而且我不必為他到底是Allen一號或Allen二號傷腦筋，因為他有個貼切的暱稱，叫做「大師兄」。

我和大師兄一向不熟稔，一直到進了烏克麗麗班。大師兄是烏克麗麗班的班長，我是個慢熱型的人，和他比鄰而坐好一段日子，卻像兩顆遙遠的星球，星光永不交會。為了上台表演的排序，大師兄終於開口：「我看妳彈得不錯，妳排前面的位置。」這話把我嚇得趕忙尋找那行雲流水般的節奏，出自何方神聖之手，才得以推托。

彼此的鴻溝消失了，有時我會問他：「譜上這記號是什麼意思？」大師兄總是回我：「不知道。」引吭高歌之際，大師兄問：「妳會唱嗎？」我搖搖頭，唱歌是我的死穴，大師兄洋洋得意地說：「沒有我唱不出來的歌。」這話一點也不假，他簡直就是一部自動點唱機，坐在他身邊最大的效益就是，他那宏亮的歌聲，足以掩護我彈錯的旋律。

大師兄夫妻永遠默契十足，總能大度地笑看一切。今年九月的土風舞課外教學郵輪 之旅，老師和大師兄帶領一眾娘子軍，在郵輪頂層廣場載歌載舞，大師兄在眾星拱月之下，幾乎要樂不思蜀了；圍觀的老外都看直了眼，還有人以為他是某公司的CEO，正帶領一群退休員工從事團康活動。

我對誰是聖誕老公公早就起疑，透過觀察，唯獨我的芳鄰具備聖誕老公公該有的標準體態，還有與生俱來在任何場地炒熱氣氛的本性，為了驗證，我在群組徵求聖誕老公公的照片，果真有人上鉤。我猜得沒錯，聖誕公公就在我身旁。

今年的年終歡慶會，我決定親睹聖誕老公公的風采，和大家一起沉浸於專屬的聖誕老公公帶來的歡樂。