窗台上的婚禮油畫吊蘭開花了，米粒般的小花，靜靜映襯著斑斕的葉色。（圖／作者半人番提供）

新澤西 （New Jersey）表姊家的陽台總是讓我流連忘返，花草簇擁，宛如一座小小花園。那天，我忽然看到一盆別緻的植物：葉片修長而光潤，葉面粉、綠、白交織，葉背泛著紫紅，像畫家隨手暈染的一抹油彩，真好看。表姊說：「這是Tradescantia Nanouk，拿回去養吧。」她遞來一小段枝條，我心裡暗自嘀咕：就這幾片葉子，能活嗎？

我小心翼翼將它帶回家，插在透明的小瓶裡。沒想到不過幾日，細細的白根迫不及待地探出，舒展搖曳，像在向我報喜。待根系漸漸繁密，我便將它移入花盆。很快，它穩穩站立，葉片舒展開來，彷彿找到了歸宿。

枝條愈長愈繁茂，我忍不住從枝蔓間剪下一段，插入土中。幾日之後，它居然生根了，沒多久，嫩芽初露，粉色與翠綠在微光中交織，清麗動人。第一次嘗試成功後，我又扦插了好幾盆，看著它們枝條漸粗、葉片厚實，我不禁暗喜：原來，生命的延續竟也如此輕盈。

朋友們都喜歡養花，一見到它，總忍不住驚嘆，隨即好奇地問：「這是什麼花？」我心裡暗暗慶幸，幸好早就查過它的中文名，畢竟「Tradescantia Nanouk」實在拗口難記。於是我笑著答道：「婚禮油畫吊蘭。」這個名字多麼美，彷彿自帶祝福，葉片上的色彩像婚禮上的緞帶，是畫布上的彩紋，也是日子裡的柔光。我還告訴朋友：「油畫婚禮吊蘭是近年透過異花授粉培育出的新品種，一面世就贏得世界各地花友的喜愛。商家還給它起過一個浪漫的名字——夢幻威尼斯。」聽來真好，像水城夜晚的倒影，既朦朧又縹緲。

雖然它極易成活，我仍叮嚀朋友們：要把它放在陽光充足的地方。唯有在光的撫摸下，葉片的色彩才能明亮清晰——粉色嬌艷，翠綠靈動。若長期置於陰暗，它的斑紋便會漸漸褪去，只剩一片單調的綠色。花草雖無言，卻會逐光而舞；擁抱陽光，它們才能展現最美的姿態。

近日常常收到朋友們的照片，他們收下小盆栽後，有人將它擺在書桌旁，映襯著書卷與筆墨；有人安置在陽台，與其他花卉相映成趣。看到它們在不同的角落生機勃勃，尤其是在老人院床頭櫃上那盆熟悉的植株時，我心裡湧起一股暖意，一枝小小的扦插，不僅能開出新的枝葉，也能延伸出人與人之間的牽掛與喜悅。

每天清晨，我拉開窗簾第一眼看到的，總是窗台上的幾盆婚禮油畫吊蘭。葉片在陽光下泛著柔和光澤，偶爾有風吹過，枝葉輕輕搖曳，像在向我點頭微笑。那一刻，我忽然明白，這份生命力，不只是植物的茂盛，更是一種靜靜的陪伴。

油畫婚禮吊蘭作為觀賞盆栽，它也會開花，米粒般的小花，靜靜映襯著斑斕的葉色；無需過多打理，卻總在不經意間帶來一抹明亮。或許，這就是它的魅力——像一幅隨風舒展的油畫，像一場靜默悠長的婚禮，也像一座藏在心底的夢幻威尼斯。日子因它的存在，而多了一份輕盈的詩意。