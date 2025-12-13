盛夏時節，我們來到美國與加拿大 邊界區域的千島湖（Thousand Islands）地區，遊覽了這個多島而美麗的湖泊景區。

我們和其他遊客乘坐一艘商用小型機動船舶，為了飽覽湖光山色，遊客們不怕陽光刺膚，大都上到遊船頂部，冒著暑熱觀湖賞景，聽取解說。導遊解說者是名滿臉鬍鬚，看上去略有年紀的男子，他聲音宏亮，有聲有色地向遊人介紹著千島湖的位置、島嶼和景點。

他說，千島湖位於美國與加拿大之間，屬於美加邊境 聖羅倫斯河的一部分，因有一千八百多座大大小小的島嶼而得名。成千的島嶼中，大的約十平方英里，小的只有幾塊礁石，可以說是大小參差，形狀各異；有的島上只有區區一棵孤獨小樹，有的則建有富麗堂皇的城堡別墅。

遊客一邊聽他解說，一邊舉目觀看。解說完了，那男子即向遊客推銷千島湖攝影圖片冊集，每本十美元。見購者較少，我們當即掏錢買了一本，然後隨大家下到艙內，坐在陰涼處看圖觀景。

坐在船上望向南邊屬於美國的部分，因其距離較遠又多山地，難得看到房舍樹林等，但可偶見大型客船、貨輪來往於美加之間；當遊船靠北航行時，所見加拿大這邊就不同了，樹林房屋盡收眼底，許多房舍建在水邊。坐在船上，可看到上面曾經是某富翁岳母小別墅的小島礁，也看到只有一棵孤獨小樹的最小島嶼，還可望見高懸空中的美加跨國橋梁。在這美麗的千島湖上，更有著童話般的城堡，便是當年有過一段淒美愛情故事的喬治.博爾特家族城堡。

當地旅遊部門將此城堡列為湖中重要景點，遊船在此停靠，遊客可去島上觀景睹物，回望昔年舊事。

十九世紀末，窮小子喬治·博爾特從歐洲移民來到美國，他從旅館打工開始，憑著自己的聰明才智和超群的組織能力，很快從最底層被提拔到酒店總經理。爾後，他自己開酒店，成為當時紐約首屈一指的大富豪。喬治深愛著他的妻子，一九○○年，他開始在風景如畫的千島湖心形小島上，建造一座萊茵式的城堡，原本打算作為情人節禮物獻給他心愛的妻子。喬治花了四年時間，動用了包括石木工及藝術工在內的三百人施工隊伍，建造了一座六層樓高、擁有一百二十間房間的城堡。一九○四年，工程進行到大半的時候，喬治突然通知施工團隊放下工具，停止一切工作，原因是他的愛妻突然離世，而這未完成的城堡工程，成為了喬治愛情永遠的紀念。

一九七七年，博爾特家族以一美元的價格，將小島和年久失修的城堡賣給了紐約州 政府。州府以募捐和門票費的方式修復城堡，為了尊重喬治的遺願，城堡永遠留著那些建造未完成的房間，時間彷彿定格在博爾特夫人離世的那一刻。

如今島上城堡依舊，風光美麗，宛如從前。我們在此逗留很久，直至夕陽西下，方才離去。