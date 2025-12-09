心馳已久的波士頓 （Boston）之行，在夏日的序章裡徐徐展開，從紐約（New York）出走，開啟為期兩周的心靈遠足。我們下榻劍橋市（Cambridge）的凱悅酒店，鬧中有靜的酒店，挨著著名的查爾斯河（Charles River），因預訂了河景房，我與傳說中的母親河抬頭不見低頭見，每當推開門窗，一條碧波蕩漾的河流，裹著水靈靈的氣息撲面而來，瞬間喚醒我全身的細胞。清幽的河面舞動幾葉帆船，在曼妙的母親河添上一道激情。臨河而居，涼風習習，洗去夏日的暑氣與疲憊，查爾斯河滋潤我每天的心情；我們在此躺平、放鬆、充電、再出發。

沿著查爾斯河行走，一邊是名校林立的學術重地，一邊是波士頓最愜意的慢生活。從左邊出發，我們造訪了哈佛大學 與麻省理工學院 等高校，缓步在開放又靜謐的校園裡，有學子聽師問道的專注，有學術扎根的沉靜，還有思想碰撞的活力，接受一場又一場知識的洗禮，感覺意猶未盡，又有滿載而歸的快樂。

向右邊漫步，是風光旖旎的河畔公園。沿岸芳草連碧，河堤垂柳依依，微風吹來絲絲涼意，讓人神清氣爽。散落四周的市民，或閒庭信步、或跑步鍛鍊，氣氛熱鬧而悠閒。我不再是個旁觀者，快步踏上岸邊的甲板，掬起一把河水，澆向身邊的旅行搭子，鬧成一團的我們，解鎖了夏日的浪漫與喜悅。與城市水乳交融的查爾斯河，像一個傳感器，讓我慢慢感受著波士頓的舒適與魅力。

波士頓是一座美麗而優雅的城市，繁華而不喧囂；面積不大，但內涵豐富，宛如一本被歲月精心撰寫的書籍，需要靜下來慢慢欣賞。走一走波士頓的自由之路（The Freedom Trail），既能見證美國的獨立史，又能觸碰波士頓的稜角。

午後的陽光熾熱，一道潛行在城市肌理的紅磚小路，悄然揭開一串滾燙的歷史，波士頓傾茶事件、美國獨立戰爭、邦克山戰役……，每前行一步，波士頓溫潤如玉的形象就在我心中逐步偉岸起來。原來，在追求自由與平等的路上，波士頓始終是領航者。

這場城市漫步，怎麼也繞不開昆西市場（Quincy Market），一條市井長巷，人聲鼎沸，空氣中飄著海風的鹹濕，骨子裡延綿兩百多年的人間煙火。流連在香氣四溢的海鮮攤位，我們的肚子咕咕亂叫，年輕的攤主用英文熱情地推薦，我們點了招牌的波士頓龍蝦與蛤蜊湯，新鮮出爐的食物香氣馥郁，口感醇厚，我們一口蝦、一口湯輪著吃，終於嘗到什麼叫把眉毛鮮掉的感覺。

來到歷史悠久的文化古都，我穿街走巷，用腳步丈量它的過往。尖頂的教堂，氣勢宏偉的博物館與圖書館，講述著一個個中世紀的傳奇，不經意間，就與古歐洲的浪漫撞個滿懷。紅磚古厝的百年老宅隨處可見，它們凝固著過去的時光，宛如城市裡隱祕的詩行，我常用鏡頭捕捉它們的美麗。

馬路上人來人往，車流不息，卻不是行色匆匆，而是不慌不忙的節奏。每當我在城裡找路或者自拍時，都會有熱心民眾詢問「需要幫忙嗎？」這句友好的話語，一直伴隨我們整個旅程，只是面孔不同而已。經過馬路時，司機彬彬有禮；漫步在古城裡，市民友善，街道整潔有序，處處散發著知性魅力，將我的好感度拉滿。文化在這裡不僅是一種生活態度，還是城市最溫暖的註腳。我逐漸理解，波士頓為何連年被評為全美最宜居的城市。

行走在波士頓街頭，感受歲月沉潛的韻律與溫柔，內心的悸動無聲蔓延。我們不只領略到波士頓的風土人情，而且完成一次心靈之旅。波士頓是寧靜的，但靜而不寂，因為它擁有風格、思想、智慧，以及迷人的查爾斯河。我想，在不遠的將來，我還會再回來。