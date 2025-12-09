我的頻道

陳旭
外孫女秋季開始上幼兒園大班，八月底頭一天上學，老師說下周一是勞工節不上學，從九月到十二月聖誕節假期都不會有家庭作業，我才體會到美國小朋友怎樣可以盡情地去玩，他們不講什麼「輸在起跑線上」，更不喜歡讓小孩被「卷」起來。我外孫女上的學校並不差，是馬里蘭州（Maryland）的藍帶（Blue Ribbon）學校，這是美國聯邦教育部表彰的優質小學，算是百裡挑一的好學校了。

我女兒是小學一年級移民來美國的，當年顯然沒有外孫女現在的條件，那時候我忙於生計，對美國學區也沒有任何概念。上學第一天才發現，全班十八個小朋友有十七個是黑人同學，老師是個白人，對她很好。那是聯邦政府大機構所在地，雖然黑人居多，學校抓得還蠻緊，要求家長簽字同意讓小孩參加課後免費補習一小時。我女兒那時不會說英文，教育局還專門派了一名老師，一周來學校兩次個別為她輔導。我當時想「既來之，則安之」。

到了二年級，女兒的英文可以和同學交流，但帶了點黑人口音，我決定搬家，換了一個白人為主的多族裔社區。女兒五年級時，我們自己買房，搬到白人為主的社區，才發現學校相當寬鬆。那時互聯網還不太發達，到圖書館查資料才知道，白人社區的學校雖然沒什麼額外補習，但成績比黑人學校高了很多。雖然我女兒中小學上的都是二三流學校，但也沒影響她高中畢業被哈佛大學提前錄取。

外孫女星期天下午還報名上中文學校，上課第一天就發了課本和練習冊，回家有中文書可讀，有練習可做。老美的正規學校就沒有統一的教科書，也沒有死記硬背課本之說，雖然有州一級的統一評估考試，但能備考的套路有限，更多的是靠平時閱讀和知識積累。然而家庭作業少，並不等同小孩在浪費光陰，他們有很多課外書可讀，很多博物館可去。

我以為女兒移民是打開一扇門來到美國，一開始她全力追趕英語，不過，我還是捨不得關上漢語這扇窗，總相信多一扇窗，可以看到不同的風景。女兒小學三年級時，我幫她報了中文學校，盡管她也質疑過為何周末要多花半天去上中文學校？但現在她也不願關上漢語這扇窗了，讓外孫女早早學點中文。

每個國家的國情不同，教育觀念也不一樣，不妨思考在孩子成年之後，孩童時代多付出的是否可在以後的生活中有所受用？旅行、閱讀、背誦或作題，什麼才能讓孩子以後的成就更大？

移民 聖誕節 教育局

