日前朋友腹部疼痛了三天才去掛急診，檢查發現是闌尾發炎，且已穿孔。無獨有偶，最近又有個朋友的親戚，陪侍在曼哈頓 （Manhattan）住院的父親時，為了撙節開支，買路邊攤的三明治果腹，大概食物變質，他吃完後腹瀉頻跑廁所，造成自己對於闌尾炎的早期症狀無所覺，只當是吃壞肚子。等到他痛不可遏，緊急送醫後才發現闌尾已經穿孔，且引起腹膜炎，醫師緊急用微創手術切除闌尾，並吸出大量被糞便汙染的腹腔液。年紀不到四十的他，因為自恃身強體壯，沒有買健康保險 ，所以手術完住院一晚，便要求出院。

醫師雖然開了抗生素，但因為病況不輕，發燒始終不退，他的臉色也蒼白得可怕，不得已只好重返醫院，這次準備豁出去了，咬緊牙關待到炎症消退。結果他前後一共住了七天，雖然知道花費會很可觀，沒想到帳單寄來竟是天文數字：十四萬元，其中手術及各項檢查七萬，住院費七萬，等於住一天就是一萬。

友人的工作是需要體力的室內裝修，經過這一折騰，元氣大傷，已經休工多時，寅吃卯糧。他身心交疲的太太寫了一封情詞懇切的信，並附上相關文件，說明他們剛買了房子，除了每月得還房貸外，還要撫養兩個讀小學的孩子，所以沒有多餘的錢買健康保險；幹體力活的先生，因病已經歇業多時，這麼大筆醫藥費，實非他們財力所堪負荷。沒想到院方基於人道考量，竟然替他們申請補助，他們只需付三千多元，遠遠超過他們所求所想。

記得有個鄰居來美不久，也是急性闌尾發炎，醫院開刀切除後，發現連綠卡 都沒有的她沒有健康保險，社工立刻幫忙申請補助，結果一毛沒花。

這些例子讓我不禁想起來美第二年買房，因忽略周末郵遞暫停，郵寄的房貸沒有準時抵達，僅一天之差，罰款近百元，我寫了封信解釋，幸好得蒙寬貸，免付遲交罰款，只是銀行特別強調「下不為例」。

還有一次，我在網上支付信用卡費用，一時疏忽，竟忘了按「提交」，等我發現銀行支票帳戶遲遲沒有兌付時，已經超過付款大限一天。我致電信用卡公司，委婉解釋，因為近來白內障造成視力模糊，以為已經提交，並告知「作為他們多年的忠實客戶，過去從未遲交，可否惠予豁免遲交費」，幸好所請照准。

所以，付帳單前務必三思，尤其是昂貴的醫療費用，如果手頭吃緊，就要勇於開口，誠懇地與醫院溝通，尋求社工協助，申請慈善資源或民間急難救助金等，以免債台高築。