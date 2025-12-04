我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中日緊張之際 解放軍曝曾在東海與2架「不明飛機」對峙

Anthropic執行長承認：AI數千億美元支出存在巨大風險

綠色療癒診所

邱秀文
聽新聞
test
0:00 /0:00

今年是舊金山金門公園（Golden Gate Park,San Francisco）立園一百五十五周年，記得多年前有一個問卷調查，問「金門公園對你意味什麼？」大多數人說：「它是我的生命線、我的命脈及精神寄託」、「它是綠色療癒的好所在 」，足見它在民眾心中的地位。

金門公園占地一千零十七英畝，像一隻巨人手臂自太平洋海濱伸入內陸，到嬉皮區（Height & Ashbury）的大門，長達四十七個街區，是全世界最大的城市公園，比紐約中央公園（Central Park）大百分之二十 。舊金山人口僅八十三萬，卻能夠擁有如此巨幅廣闊的綠地濃蔭，全賴前人的遠見。

舊金山向太平洋地區，是多霧且寸草不生的沙丘，附近的居民總覺得離綠意和都市繁華甚遠，是化外之民。土木工程師霍爾（William Hammond Hall）及園藝家麥拉倫（John McLaren）感受到了民意，他們率先開拓公園，種植大量尤加利樹、松樹和金冠柏樹，漸漸勾勒出公園的面貌，後人再逐步完善至今。

我家住在公園旁，每天都可入園。家人說，這座大園應有盡有，是全方位之園，只缺一座動物園。的確，這裡有狄揚美術館、加州科學館、植物圖書館、日本茶園、工藝教室、植物園、荷蘭女王鬱金香花園、兒童遊樂園、餐廳，還有足球、網球、泛舟、直排輪等各類運動場地，設施包羅萬象，從藝術文化教育、植物到體育全都囊括。

每年光是遊園的全球遊客就有一千三百多萬人，占全美第三。我曾經多次遇見來自各地的旅人說，園方標示的四十個景點，一天都走不完，需用交通工具輔遊。對本地人來說，舊金山房價高昂，大多數人住處狹小擁擠，金門公園是他們最大的能量景點，在這裡能擁有空間「獨處」，感受釋放精神的「自由」。

鄰人傑克在高科技行業工作，壓力很大，回家後，家中三歲及一歲的幼兒又需耐心陪伴教導，令他感到時時處於高壓狀態。後來他發現到公園沉澱，能漸漸平復焦躁和憂鬱的情緒，公園的大片綠地上，往往只有他一個人，寧靜也使內心慢慢平衡。

另一名朋友莎莎是單親媽媽，打兩份工，生活艱辛，鄰居老太太體諒她，每周一天義務幫她照看幼子，讓她放鬆一下。

莎莎選擇去公園走走，沐浴在濃厚沉靜的綠意中，觀看植物生長和風雨後的堅強，除了降低了負面心緒，並提升了嗅覺、視覺和聽覺的美感經驗，累積成為對生活的免疫力，逐漸減少了日常挫折感。

鄰居莉娜形容在公園中呼吸自在，尤其是在三年的新冠疫情中，圖書館和公共服務設施全都關閉，只有金門公園無限開放，在這裡保持社交距離綽綽有餘。失業的她去公園慢跑、靜坐、讀書、整理思緒，廣大的空間令她覺得有著完美的自由，能平靜思考並理解生活的艱難窘境和創傷，並努力克服它們。

我經常在去公園的途中，聽到鄰居們打招呼說：「我們又去免費的心靈診所啦。」這是老天的賜予，也是善人的開拓，一定要珍惜和維護這個良園好景，回饋造園者的苦心。

舊金山 加州 植物園

上一則

「每段死亡都故事」作家郭強生整理父母遺物開啟新關係

下一則

越南難民來寫書

延伸閱讀

市議員候選人 舊金山警察工會要求剔除朱凱勤

市議員候選人 舊金山警察工會要求剔除朱凱勤
912萬拍出的超人漫畫首期 1939年在舊金山售出

912萬拍出的超人漫畫首期 1939年在舊金山售出
國台辦：金廈建橋實現「四通」 綠應支持

國台辦：金廈建橋實現「四通」 綠應支持
曼達尼公布過渡諮詢委員會400人名單 何永康、姚久安入選

曼達尼公布過渡諮詢委員會400人名單 何永康、姚久安入選

熱門新聞

安徽大學藏戰國竹簡最新研究成果出爐。圖為今年10月「簡載華章—安徽大學藏戰國竹簡展」在中國文字博物館開展。（圖／取自「中國文字博物館」微信公眾號）

戰國竹簡最新成果解密 安徽大學發布「楚辭」佚篇

2025-11-29 11:02

憶岳母(下)

2025-11-28 01:00
趙守偀與白先忠賢伉儷年少時。（圖／趙守偀提供）

美國夢、中國心：老帥千金與遺傳學家（上）

2025-12-01 01:00
張良任歷任陸委會及國防部重要職務，並派駐東南亞及以色列。他在世界日報創刊時期，曾任編譯及特派員。（本報系資料照片）

我為世界日報翻譯

2025-12-02 01:00
（圖／想樂）

傾訴你的執念(上)

2025-11-28 01:00
紐約皇后區法拉盛緬街7號地鐵站旁的報攤，世界日報剛擺上架，華人讀者立即搶購。(本報檔案照)

人生的第一個指南針

2025-12-01 01:01

超人氣

更多 >
資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產
移民局追「債」華人10年前來美產子被查

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯
檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美
「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人

「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人