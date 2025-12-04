今年是舊金山 金門公園（Golden Gate Park,San Francisco）立園一百五十五周年，記得多年前有一個問卷調查，問「金門公園對你意味什麼？」大多數人說：「它是我的生命線、我的命脈及精神寄託」、「它是綠色療癒的好所在 」，足見它在民眾心中的地位。

金門公園占地一千零十七英畝，像一隻巨人手臂自太平洋海濱伸入內陸，到嬉皮區（Height & Ashbury）的大門，長達四十七個街區，是全世界最大的城市公園，比紐約中央公園（Central Park）大百分之二十 。舊金山人口僅八十三萬，卻能夠擁有如此巨幅廣闊的綠地濃蔭，全賴前人的遠見。

舊金山向太平洋地區，是多霧且寸草不生的沙丘，附近的居民總覺得離綠意和都市繁華甚遠，是化外之民。土木工程師霍爾（William Hammond Hall）及園藝家麥拉倫（John McLaren）感受到了民意，他們率先開拓公園，種植大量尤加利樹、松樹和金冠柏樹，漸漸勾勒出公園的面貌，後人再逐步完善至今。

我家住在公園旁，每天都可入園。家人說，這座大園應有盡有，是全方位之園，只缺一座動物園。的確，這裡有狄揚美術館、加州 科學館、植物圖書館、日本茶園、工藝教室、植物園 、荷蘭女王鬱金香花園、兒童遊樂園、餐廳，還有足球、網球、泛舟、直排輪等各類運動場地，設施包羅萬象，從藝術文化教育、植物到體育全都囊括。

每年光是遊園的全球遊客就有一千三百多萬人，占全美第三。我曾經多次遇見來自各地的旅人說，園方標示的四十個景點，一天都走不完，需用交通工具輔遊。對本地人來說，舊金山房價高昂，大多數人住處狹小擁擠，金門公園是他們最大的能量景點，在這裡能擁有空間「獨處」，感受釋放精神的「自由」。

鄰人傑克在高科技行業工作，壓力很大，回家後，家中三歲及一歲的幼兒又需耐心陪伴教導，令他感到時時處於高壓狀態。後來他發現到公園沉澱，能漸漸平復焦躁和憂鬱的情緒，公園的大片綠地上，往往只有他一個人，寧靜也使內心慢慢平衡。

另一名朋友莎莎是單親媽媽，打兩份工，生活艱辛，鄰居老太太體諒她，每周一天義務幫她照看幼子，讓她放鬆一下。

莎莎選擇去公園走走，沐浴在濃厚沉靜的綠意中，觀看植物生長和風雨後的堅強，除了降低了負面心緒，並提升了嗅覺、視覺和聽覺的美感經驗，累積成為對生活的免疫力，逐漸減少了日常挫折感。

鄰居莉娜形容在公園中呼吸自在，尤其是在三年的新冠疫情中，圖書館和公共服務設施全都關閉，只有金門公園無限開放，在這裡保持社交距離綽綽有餘。失業的她去公園慢跑、靜坐、讀書、整理思緒，廣大的空間令她覺得有著完美的自由，能平靜思考並理解生活的艱難窘境和創傷，並努力克服它們。

我經常在去公園的途中，聽到鄰居們打招呼說：「我們又去免費的心靈診所啦。」這是老天的賜予，也是善人的開拓，一定要珍惜和維護這個良園好景，回饋造園者的苦心。