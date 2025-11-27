古人「匹馬走天涯」，今人則「房車漂泊遊」，兩者都有冒險和挑戰性；前者或許是身懷絕技，闖蕩江湖，後者可能是出於好奇或無奈，卻漸成一種時尚，在洛杉磯（Los Angeles）的社區街道也常見到他們的蹤影，可見好此道者相當普遍，有探討的價值。

「房車漂泊遊」顧名思義是以車為家，四處無固定目標的旅遊。如果是低消費的長途旅行，有可能是冒險與好奇，如果屬長期性流浪，那就有可能是出於無奈，被迫以四海為家，或另有積極作為。

仔細研究，發現他們使用的車輛，大多是小型雙門、四門房車或多功能廂型車，配備車窗隱私屏蔽，再進行簡單改裝。譬如：把後座車椅連同後車廂改為睡覺的地方，側面、前座椅和後座的空間儲放衣物和日用品，包括煮食爐灶等，盡量利用車內每一寸空間，打造一個有限度的「家」。改裝精緻與否，視個人要求和經濟能力而定。讓我驚奇的是，所需要的一切東西包括設備和電子用品，都可以從沃爾瑪 或好市多 買到，甚至上亞馬遜網上郵購，可見愛好此類活動的人相當普遍。

老同事的女兒珍妮熱中於這類活動，她幾經艱苦完成大學專業學位後，準備休息一段時間，四處流浪，盡情享受她嚮往已久的自由和大自然。一年後的今天，她對房車漂泊遊仍興致勃勃，那段精采的經歷，讓她除了學會自主生活、克服不少挑戰和困難外，還結識了不少朋友，探索了不少景點。而她對這種瀟灑的漂泊生涯仍餘興未盡，尚無鳥倦知還之意。

細聽她的故事，我最好奇的是如何選擇每天夜宿地點？她說，郊區有不少有設施的特定地點，但要收費和預定，市區也有幾個可以安全夜宿的地點，但須遵守一些不成文規定：不擾民、不留垃圾、在清晨盡快離開；令我最想不到的是，市區最熱門的地點居然是沃爾瑪停車場。至於其他日常生活需求，洗澡可到健身中心，上廁所去商場、餐廳或公共洗手間，上網搜索和工作則到星巴克 或公共圖書館。

其實，車泊生活在美國並不新鮮，且歷史悠久，還是很多富有人家的休閒活動之一。一些有錢人常備有設備齊全的大型休閒車，用於長假舉家去海灘或景區度假，享受大自然生活。在美國著名海灘和景點，很早就有許多設備齊全的休閒車停泊中心。

近年來，這種車泊活動漸趨大眾化，已不限於富有人家，甚至加拿大、中國、日本和南韓，都有很多年輕人喜歡這種自由活動。

據我所知，車泊活動不一定都是為了好奇和探險，也有人認真把它當作正常生活，一名居住在亞利桑納州的男生，在網上描述他自大學畢業後，為了償還卡債和學貸，節省房租，利用一輛改裝小型功能車作為「家」，過著漂泊生活，不到兩年便還清了所有卡債。