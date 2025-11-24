加州 聖地牙哥（San Diego）四季如春，我們這些退休來美的老人，經常在居家附近社區公園打拳、聊天。

人一旦熟悉，話自然就多了，只因我多問了一句，竟然問出幾家寒門出貴子。這半年多，我一直在探究其中的奧祕，忽而恍然大悟，但很快又百思不解。

先說七十四歲的謝大姐。有一次，大家說好改天去另一個公園聚會，後來情況有變，改為還在原本的公園見面，並在微信 群通知了大家。第二天，聚會都快結束了，才見到謝大姐不緊不慢地走來，原來她去了另一個公園。我一問才知道她沒有手機，而且就算有手機也不會用，因為她是文盲。謝大姐家是福建山區茶農，老公也只讀到小學二年級，但兒子是北大畢業的留美博士，還是某研究所的高級研究員。我問她兒子研究什麼？但她說不清；再問她如何培養兒子，她也只說：「沒培養啊，各自做好各自的事就好。每天種茶很辛苦，我們沒管。」謝大姐樸實得像山坡的茶樹。

再說六十多歲的張姐，她高個子、黑頭髮，一說話就露出白牙齒中間的一道黃褐色。每天我們開始打拳時，她推著嬰兒車來，先鋪好一張大毯子，再從車裡抱出快一歲的小孫女，揮著小孫女的手說：「爺爺好，奶奶好。」她原是河南黃河邊的農民，村裡地少人多，太窮了，後來新疆 生產建設兵團來招工，她和丈夫胸前戴著大紅花，抱著一歲多的兒子在鑼鼓聲中到新疆農場種地。

張姐很自豪地說他們有工資了，兒子要什麼書就買什麼書，作文選、童話大王、少年科學雜誌都是一年接一年訂。他們夫婦都是小學畢業，兒子作文多次登上作文選，還在奧數獲獎，中考考進烏魯木齊一中，保送北京大學。「看到孩子讀書，怎麼都愛不夠，還管什麼？根本不用我們管。」張姐快言快語，字字有力。

還有福建龍岩老劉夫婦，他們家在龍岩山區，大姐小學文化，劉哥初中畢業，三個女兒都是大學畢業，大女兒讀清華。劉哥告訴我：「農活兒很累，天亮出去，天黑回來，還得背著柴，累得躺下就睡，哪有時間管孩子，也不用管，她們學習很自覺。」大姐說：「我們村出了一百多個大學生，十個博士。」說得很平淡，沒有絲毫炫耀，我驚嘆不已，問道：「你們是不是全村唯一在美國讀博的？」他們說是。

幾天後我追著再聊，劉哥告訴我一件事：他上中學時，村裡只有一名下放幹部家裡有福建日報，他每天都去他家讀報紙。

就這些僅有的隻言片語，讓我思來想去：他們教子成功的奧祕究竟是什麼？也許是各自做好各自事情的責任感？也許是父母看到孩子讀書時默默欣賞？也許是累得躺下就睡的生活？直到昨晚，我突然發現寒門貴子的奧祕：我們沒管。這是家庭教育的最高境界。