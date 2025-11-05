讀書時，我們總愛把「知識就是力量」這句話當作座右銘和寫作佳句，這個暑假，我對這句話又多了全新的體會和詮釋。

兒子今年第一次做暑期工， 雖然他講不清具體的工作單位，但我根據他的手機定位，發現竟然是紐約皇后區 （Queens）一家出名的華人社區服務中心。

先生掩著嘴笑說：因為兒子讀的是史岱文森高中 （Stuyvesant High School），故而被優先錄用了。大家都認為兒子很幸運，第一次打工就遇到這麼好的機會。

其實我讓孩子做暑期工的目的很純粹，就是不讓他待在家裡玩遊戲。之前復活節 假期，我曾挖空心思讓他去小學時的課後班當幫手，剛開始無論我講多少大道理，都被他拒絕了，最後我說那些小朋友像他小時候那樣需要照看和幫助，他才欣然前往。這熊孩子不再是小乖乖，已處於青春叛逆期了，有自己的思想和追求。

兒子說他不是去上班，而是學習，每個星期去三天，每天去三個小時，結果他只有一、兩天出門上班，其他時間都是在家裡的電腦前工作。有一次他很快就回來了，在我追問下，他若無其事地說：工作人員說交代的任務已順利完成，所以叫他回家。

有一次兒子下午五時半才出門，我跟著定位尾隨而至，結果，我還在半路上，就發現他已離開。他在電話那端解釋，他已在家做好了遊戲，別人一打開就說可以走了；他還開心地說他收了工資，要請我吃飯。

都說「養兒百歲，長憂九十九」，每當我道出心中的顧慮和擔憂時，其他家長和朋友也都紛紛吐槽家裡的熊孩子更叛逆，認為他們難溝通。但鳥兒長了翅膀，就要高飛，總不能一輩子把牠拴在身邊，這是自然規律，我不應該成為一道無情的阻力，更不應該去折了要沖天的羽翼。

記得上世紀九○年代初，我花了一萬元買電腦，結果被爸爸責怪奢侈浪費，用了別人一年的收入，買回的機器他既吃不得、又動不了；我後來去學DOS程式、升級電腦更被他埋怨浪費、燒錢。現在，我已為孩子買了三次電腦，可是兒子嫌電腦慢，說我啥都不懂。

隨著時代改變，電競不只打破傳統文化、思想觀念，還有對職業的定義。前兩年，中國隊伍摘下電競世界盃（Esports World Cup）冠軍，就傳出很多剛剛十七、八歲的孩子已名成利就，並退出職業電競選手生涯了，這完全顛覆了我的認知範疇，還有對知識與力量的等衡規則。我既深感困惑，亦不得不為之欣喜：時代進步了，科學在進步，一切都在破時空地進化。

而我不能再像個老太婆那樣跟在兒子後面說三道四，與其總擔憂他在電腦前廢寢忘食、行差踏錯，不如自己也與時俱進，多學些新事物，以免被這個快速進步的時代遺棄了。