周末無事，我跑去聖伯納汀諾（San Bernardino）看電影，電影還沒開演，大銀幕上先出現湯姆克魯斯的身影，他一臉誠懇地感謝觀眾支持，語氣就像是老朋友在聊天，這樣的好萊塢巨星竟如此接地氣，還真讓人有點意外。

電影內容更是沒讓人失望，劇情緊湊、畫面震撼、特效滿點，三個小時看得值回票價，十三美元簡直佛心。不過下次得記得穿厚一點，美國電影院 冷氣強得像要把人吹感冒似的。

看完電影走出來才下午五時多，一股牛肉塔可餅的香氣從對街飄來，實在太誘人，忍不住就循著香味走過去。原來那裡是一個周末限定的市集，營業時間從下午五時到晚上十一時，各式各樣的小攤販熱鬧非凡，有賣五金、衣服鞋子、零食飲料，還有一個亞洲面孔的老先生在幫人畫肖像。

愈往後走愈熱鬧，一整排的美食攤位把空氣都烤香了。披薩、漢堡、墨西哥 玉米餅、義大利 麵、你想得到的街頭小吃這裡幾乎都有，竟然還有個看起來像是中國人的小販正在賣糖葫蘆，只是一串三顆草莓要五美元，太貴了，我只好默默走開。

逛了一圈，只有一攤賣中國餐，主打炒飯、炒麵、陳皮雞。我看那墨西哥廚師甩鍋的架勢挺有模有樣，感覺親切，立刻決定要捧場一下。我坐下來向窗口點餐：「兄弟，來一份牛肉炒麵，蔬菜多一點，拜託了。」老闆眼睛一亮：「你是中國人嗎？」「是的」我笑著回答。

點了一份炒麵加一瓶水，十七美元，等餐時，一名拉丁裔胖姐姐帶著四個小孩，也在旁邊等她的炒飯和陳皮雞，孩子們出奇地乖巧，安安靜靜地排隊。

忽然市場中間的音響響起，有人開始唱歌，是名拉丁歌手，唱得很賣力，還會在每首歌間隙跑到各個攤位當主持人介紹產品。走到我這家時，他拿著麥克風喊：「你們看，有個中國朋友來吃牛肉炒麵啦。」我成了現場的活廣告，老闆還衝我笑著揮手。

這種氛圍真棒，讓人想起什麼叫「人間煙火」。不遠處的胖姐姐炒飯先到，她分給孩子們；一個小男孩特地跑來推薦他手上的草莓飲料，我笑著點頭回應。

過一會兒，我的炒麵也上桌了，老闆笑著說：「兄弟，我幫你多加了蔬菜和牛肉哦。」看來當一次廣告人還是有點回饋的。他還另外送我一份剛炸好的芝士雲吞，說請我免費試吃。

炒麵味道意外地不錯，加上李錦記辣椒醬和日本醬油，吃出一種「美式中餐」的風味。吃著吃著，天色漸暗，市場的燈亮了起來，暖黃的燈光映在每個人的臉上。歌聲此起彼落，歌手的小費罐也漸漸滿了。

拉丁裔的朋友們繼續吃著、聊著，有人在試穿涼鞋，有人數著零錢，也有人像我一樣坐著默默吃飯，卻有滿滿的幸福感。當性感的拉丁美女走過眼前，整個心情都被點亮了，說不出哪裡特別好，但就是令人開心。

這一頓炒麵，或許不會成為味蕾的記憶，但絕對進了心裡。所謂的「煙火氣」，其實就是學會讓時間慢下來，好好感受生活中這些簡單卻真實的快樂。

周末的傍晚，吃點不那麼健康的小吃，說幾句不重要的話，看看身邊的人，這樣就很好了。生活雖然不完美，但這一刻，真的很美好。