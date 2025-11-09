我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州汽車衝入酒吧 4死11傷 22歲司機被逮

肯塔基州空難增至14死 FAA令MD-11全面停飛

冰箱貼

羅文
聽新聞
test
0:00 /0:00

現在人們出門旅遊，回來的時候，都喜歡帶回一兩件紀念品，這樣既可以證明到那個地方旅遊了，也可以作為永久的紀念。我前不久到加拿大東部旅遊就是如此，在愛德華王子島（Prince Edward Island）上，買了一枚船型的冰箱貼。

冰箱貼基本上都是一個城市的縮影，展示的是一個地方最經典、最美的畫面。冰箱貼的形狀以圓形和長方形居多，還有輪廓狀的，有的還帶有立體感。冰箱貼本身可說是一種磁鐵，能貼在冰箱門上當作裝飾，深受各個年齡層的人喜愛。冰箱貼大部分是具裝飾性和展示性的，但也有一小部分還有實用性，比如帶有微型溫度計的，或本身就是一個開瓶器。

從東部旅遊回來以後，我就把這枚船型的冰箱貼貼在我家的冰箱門上了。然而，在我順便欣賞以前收藏的冰箱貼時，發現一個有趣現象，就是家裡的冰箱貼都是外地的，卻沒有自己所居城市的，像我家，就是沒有溫哥華（Vancouver）的冰箱貼。

於是，我反主為客，到溫哥華的旅遊紀念品商店，看了看象徵當地的冰箱貼，結果發現，這些冰箱貼果然都是以最經典的景點為靈感。

第一款冰箱貼，就是連接溫哥華和北溫哥華（North Vancouver）的獅門橋（Lions' Gate），它既是溫哥華市中心上班族的一條通勤路線，也是郵輪出入溫哥華的必經航線。第二款冰箱貼以加拿大廣場（Canada Place）的五帆屋頂為主題，該處外觀充滿設計感，且位於溫哥華郵輪碼頭旁邊，相當具有知名度。

再另一款冰箱貼，就只是彩色的「Vancouver」幾個字母，簡單得不能再簡單，但就是這款溫哥華地名的冰箱貼，讓人們一見到，就知道來過依山傍水、氣候宜人，屢次被評為世界最宜居城市的溫哥華了。

冰箱貼是一種旅遊紀念品，也是家裡的一種陳列，冰箱上的冰箱貼隨時都能成為人們快樂的引線，喚起人們的記憶，回到遠方，回到那些陽光燦爛的日子。

貼在冰箱上的冰箱貼，也可以作為家裡的一種陳設，成為一種無聲的宣言。因為這家人去過哪裡，一目瞭然，所以冰箱貼也能成為來客與主人的話題，也能幫助訪客了解主人家。

回頭說說我在愛德華王子島買的這個船型冰箱貼，船體是木製的，黑色的船身帶有白邊，叢船上立起的白帆到甲板上的連線，製作得都很精良。我買它的初衷，不單是證明我從加拿大西部到達了東部，留個紀念，也因為溫哥華也有很多港灣，也有這樣的帆船。更重要的是，我希望我的家人，在家庭和職業發展，都一帆風順。

冰箱貼不僅是一種紀念品，也是家裡的一種裝飾，它不僅貼在冰箱上，也貼在購買人的心裡，因為每一次瀏覽，都能伴有愉快的回憶，都會在心裡泛起親切的漣漪，又回到冰箱貼所展示的那個畫面裡。

加拿大 郵輪 華郵

上一則

台90歲作家黃春明筆耕不輟 寫「山爺」：人是需要鼓勵的

延伸閱讀

7歲男童陳屍冰箱 母涉謀殺被捕 家中還有3孩

7歲男童陳屍冰箱 母涉謀殺被捕 家中還有3孩
南加7歲男童陳屍冰箱 父母、祖母、3孩同住屋內

南加7歲男童陳屍冰箱 父母、祖母、3孩同住屋內
NBA／唐西奇再飆49分創隊史紀錄 湖人輕取灰狼開胡

NBA／唐西奇再飆49分創隊史紀錄 湖人輕取灰狼開胡
黑歷史太多 過來人建議：別在好市多買冰箱

黑歷史太多 過來人建議：別在好市多買冰箱

熱門新聞

義大利藝術家卡特蘭(Maurizio Cattelan)2016年創作的「America(美國)」，黃金總重為 101.2 公斤，以2025年10月31日的匯率計算，其起拍價約為1000萬美元。（蘇富比提供）

被上萬人使用過還被搶的純金馬桶「America」 起拍價千萬

2025-11-02 09:22

造訪故居

2025-11-03 01:00

不認命的養兄(上)

2025-11-02 01:00
（圖／123RF）

倔强的櫻愛（上）

2025-11-06 01:00

咖啡，雨天，和一次告別

2025-11-02 01:00

談退休理財

2025-11-03 01:00

超人氣

更多 >
中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔

中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔
福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣
湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？

湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？
想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮
吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？