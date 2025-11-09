現在人們出門旅遊，回來的時候，都喜歡帶回一兩件紀念品，這樣既可以證明到那個地方旅遊了，也可以作為永久的紀念。我前不久到加拿大 東部旅遊就是如此，在愛德華王子島（Prince Edward Island）上，買了一枚船型的冰箱貼。

冰箱貼基本上都是一個城市的縮影，展示的是一個地方最經典、最美的畫面。冰箱貼的形狀以圓形和長方形居多，還有輪廓狀的，有的還帶有立體感。冰箱貼本身可說是一種磁鐵，能貼在冰箱門上當作裝飾，深受各個年齡層的人喜愛。冰箱貼大部分是具裝飾性和展示性的，但也有一小部分還有實用性，比如帶有微型溫度計的，或本身就是一個開瓶器。

從東部旅遊回來以後，我就把這枚船型的冰箱貼貼在我家的冰箱門上了。然而，在我順便欣賞以前收藏的冰箱貼時，發現一個有趣現象，就是家裡的冰箱貼都是外地的，卻沒有自己所居城市的，像我家，就是沒有溫哥華（Vancouver）的冰箱貼。

於是，我反主為客，到溫哥華的旅遊紀念品商店，看了看象徵當地的冰箱貼，結果發現，這些冰箱貼果然都是以最經典的景點為靈感。

第一款冰箱貼，就是連接溫哥華和北溫哥華（North Vancouver）的獅門橋（Lions' Gate），它既是溫哥華市中心上班族的一條通勤路線，也是郵輪 出入溫哥華的必經航線。第二款冰箱貼以加拿大廣場（Canada Place）的五帆屋頂為主題，該處外觀充滿設計感，且位於溫哥華郵 輪碼頭旁邊，相當具有知名度。

再另一款冰箱貼，就只是彩色的「Vancouver」幾個字母，簡單得不能再簡單，但就是這款溫哥華地名的冰箱貼，讓人們一見到，就知道來過依山傍水、氣候宜人，屢次被評為世界最宜居城市的溫哥華了。

冰箱貼是一種旅遊紀念品，也是家裡的一種陳列，冰箱上的冰箱貼隨時都能成為人們快樂的引線，喚起人們的記憶，回到遠方，回到那些陽光燦爛的日子。

貼在冰箱上的冰箱貼，也可以作為家裡的一種陳設，成為一種無聲的宣言。因為這家人去過哪裡，一目瞭然，所以冰箱貼也能成為來客與主人的話題，也能幫助訪客了解主人家。

回頭說說我在愛德華王子島買的這個船型冰箱貼，船體是木製的，黑色的船身帶有白邊，叢船上立起的白帆到甲板上的連線，製作得都很精良。我買它的初衷，不單是證明我從加拿大西部到達了東部，留個紀念，也因為溫哥華也有很多港灣，也有這樣的帆船。更重要的是，我希望我的家人，在家庭和職業發展，都一帆風順。

冰箱貼不僅是一種紀念品，也是家裡的一種裝飾，它不僅貼在冰箱上，也貼在購買人的心裡，因為每一次瀏覽，都能伴有愉快的回憶，都會在心裡泛起親切的漣漪，又回到冰箱貼所展示的那個畫面裡。