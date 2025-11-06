每年冬季，我都會從華府（Washington）飛去北加州，一則是避開那惱人的大風雪，再則是看望住在奧克蘭（Oakland）的女兒和外孫兒女，最重要的是和相識多年的老友們聚會，俗語都說酒跟老友是愈陳愈香的，確實是誠不我欺。

老友中的一人是金山灣區 華文寫作協會的會長，他會另外安排個小聚，帶我去灣區（Bay Area）一些有趣的地方走走。這次他邀了美西華文寫作協會的幾個文友，到坐落於半島上的甲骨文 舊總部見面。

在享用甲骨文餐廳的美食之時，大家討論目前當紅的人工智慧 對文字寫作者和其他領域上的衝擊，席間兩名老友雖是文人及詩人，卻都是科技界的高手，從事人工智慧工作多年，他倆一致認為在不久的將來，人類會做的事機器人都學得會，而且能做得更好。我提出一個大哉問，人工智慧會有一天進步到能自我思考及複製嗎？他們說這恐怕是無可避免的事；我再問最終機器人會取代或消滅人類嗎？回答是不敢說，這要取決於它們以後對人類總體的評估。也就是說，我們的未來很可能是由比人類優秀許多的人工智慧機器人所決定。

話題轉到紅樓夢，書中的幾個主角寶玉、黛玉、寶釵都是十三、四歲就會填詞作詩，我們在那個年歲只是初中生，連字都寫不好，跟他們簡直無法比。後來談到王熙鳳的年齡，就發生一些爭論了，不過最後也沒得到結論和共識。

午餐後，大夥去甲骨文園區走走，早些時候這塊地是一個海洋遊樂園，緊接著金山海灣，有許多鹹水湖和沼澤地，當時不但有很多海豚表演，還有訓練有素的殺人鯨節目，更有一個極大的水族館。我住在金山灣區的時候，周末時常帶著年幼的兒女去遊玩，每次都盡興而返，如今滄海桑田，重遊舊地確實頗為傷感。

甲骨文園區的入口處有個相當大的人工湖，停泊了兩艘帆船。甲骨文的老闆是個駕駛帆船的愛好者，他還出資造船參加世界比賽，第一次在二○一○年沒得獎，第二回在二○一三年的ORACLE TEAM USA拿到了冠軍，目前船就停擺在湖邊讓大眾觀賞。

這次聚會很是盡興，人雖然會慢慢變老，可是老友間的互動是不變的，人生要用加法，大家見一次面多一次，多多益善。