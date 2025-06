移民 到美國的各個族裔,最困擾的事就是不懂英語,不敢出門,連公交車也不敢乘。我和太太是一九九八年來美國的,那時華裔 老人移民還不太多,遇不到初學英語的老人。現在我們住在馬里蘭州蒙郡(Montgomery county,Maryland)的公寓,叫孩子在紙條上寫著:「Where can the elderly learn English?」到處打聽哪裡可以學英語。

我們拿著這紙條,只要遇到各族裔老人,就讓他們看,卻一直沒問到學英語的地方。沒想到「踏破鐵鞋無覓處,得來全不費功夫」,某天我在公寓隨便翻閱社區報紙,發現蓋城初中(Gaithersburg Middle School)每周六上午有英語課,簡直如獲至寶。

到了周六,我和太太早早來到蓋城初中,找到英語班辦公室報了名,買了課本「Side By Side」第一冊,並看了學習計畫。「Side By Side」這套教材共有四冊課本和四冊練習,每周六上午上課,就算不間斷地學,也要幾年才能學完。

在英語班裡,亞裔 人少,西裔(中美洲)人多,且多是年輕人,以女性尤多。每次上課,大家都來得很齊,認真地聽,跟著老師讀,把每個單字念三遍,一個學期下來,大家都學了不少詞彙和句子。

每次老師講完課後,會讓學員用英語彼此自我介紹。我年紀大,老記不住西裔學員的名字,一說錯女孩的名字,她就哈哈大笑,然後一個字一個字告訴我怎麼讀她的名字,一直過了一兩學期後,我才能叫對她們的名字。

老師為了讓學員們記住授課內容,過一段時間,就會安排一堂課配對交流,如夫妻、母子、父子配對等。在配對交流中,出現很多笑話和尷尬場面,因為大家都是初學英語,加上學員之間彼此生疏,不是答不上來,就是說錯關係。例如夫妻配對中,要說「I love you」時,我就臉紅,吭哧半天說不出來,尤其是做「Hug(擁抱)」動作時,西裔女孩很熱情主動,但我不習慣,做得很勉強,老師總要我再做一次。女孩說:「I am your wife」,我應該說:「I am your husband」,可是一緊張,也跟著說:「I am your wife」。

在母女配對中,學員對扮演母親的太太說:「I am your daughter」,太太同樣反應不過來,也跟著說「I am your daughter」,惹得大家哄堂大笑。在練習說數字時,第一個人說「one」,第二個人說「two」,可是我常跟前面人說同一個數字。

之前我回國一段時間,英語班停學了一學期,之後重新學習時,換了一個班,新老師僅二十多歲,我們叫她「little虎」。她是某大學文科畢業,發音標準清晰,常以做遊戲、講故事來鞏固學習,期間我也出過不少笑話。

在英語班學習的這幾年時間裡,有不少好事、奇事,也有年輕男女成為戀人的。其中一個台灣女孩叫王莉莉,跟我太太同班,她們是好朋友,莉莉跟父母來美國,不幸父母早逝,她沒什麼親人,一定要我太太收她做乾女兒。後來她考取了社區大學,學會計專業,經濟上我們給她微薄支持,周末莉莉常來我家,像親女兒一樣。

在英語班幾年,我認識了不少朋友,以後相遇時肯定要嘮叨幾句,互致問候;憶起班上的趣聞趣事時,也能一起捧腹大笑。