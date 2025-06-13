那年的一個下午，陽光透過薄雲灑在甲板上，海風輕拂，帶著淡淡的鹹味和海藻的氣息。郵輪 緩緩駛離港口，激起層層白浪，像一條銀色的絲帶纏繞在船身周圍。

旅行第一天，我們踏入了餐廳，寬敞明亮的落地窗將海天一色盡收眼底。我拉開靠窗的椅子坐下，目光追隨那一望無際的海面，彷彿心也隨之飄遠。

「早安，先生、女士，請問你們想喝些什麼？」 一個柔和而富有磁性的聲音將我從遐想中拉回，那聲音尾音悠長，像潮水般輕輕拍打著耳畔。我抬頭，看見一名穿著夏威夷 花襯衫的男孩，手裡穩穩地端著托盤。他中等個子，平頭，卻用髮膠將中間的頭髮向上梳起，皮膚白淨，大眼睛帶著溫柔和幾分羞澀地看著我們，笑容中透著一絲不容拒絕的堅持。我點了一杯黑咖啡，丈夫要了一杯綠茶。我注意到他胸前的名牌，上面寫著「Suchet」。

「我叫Suchet，來自泰國 ，意思是菩薩。」他自豪地笑著，「在船上已經工作了七年了，『菩薩』在泰國是一種吉祥的象徵。」 我微微一怔，心想：「用『菩薩』作為名字，倒是第一次聽說。」他的語氣平和卻堅定，彷彿這個名字不僅僅是一種稱呼，更承載著一種責任和期許。

船上生活讓我像個孩子般興奮，穿梭在十幾層甲板之間，沉浸在各種娛樂設施中。晚餐時分，餐廳裡燈火輝煌，餐具閃著溫潤的光澤，低聲交談與輕柔的鋼琴聲交織，像一場緩慢流動的夢。女士們妝容精緻，男士們西裝筆挺，一切都如此完美。然而，當Suchet再次出現，他溫暖的笑容像一道光，柔和而真實，似乎能穿透這華麗的表象。

「Mrs. Fu」，他輕聲喚我，遞上菜單。那一刻，我注意到他的手指有些粗糙，關節處微微泛紅，這細節與他溫和的笑容形成了微妙的反差，我心中泛起些許好奇。上菜時，一杯咖啡不小心被另一名服務生打翻，咖啡潑濺在鄰桌一名女士的裙襬上，那名服務生慌亂無措，空氣中一瞬間緊張了起來。Suchet迅速走過去，低聲安撫那位女士，又小心地指揮其他服務生收拾殘局。他的語氣溫柔卻堅定，像是海面上忽然吹過的一陣微風，平息了波瀾，這一幕讓我對他多了一份敬意。

晚餐空檔，Suchet輕聲與我們交談，講起自己的故事：「我十五歲那年失去了雙親，是三個哥哥把我帶大。三哥參軍後，我獨自一人，靠著獎學金讀完了大學，主修生物。但畢業後，現實比我想像中更難。於是，我選擇了在這艘船上工作。」 他說這話時，目光望向遠處，像是在看那片遙遠的海平線。

我好奇：「生物學？那你為什麼不繼續從事相關的工作？」Suchet沉默了片刻，笑了笑：「生活不總是能如願以償，但這份工作讓我看見了更廣闊的世界。」

晚餐結束，我們離開時，Suchet微微鞠躬，露出那個熟悉的微笑。那晚，我久久無法入眠，窗外海浪拍打著船身，像是在低語。我想起Suchet說的「生活不總是如願」，那語氣中透著釋然，卻也隱約帶著未竟的渴望。

幾天後郵輪靠岸，走下船時，我回頭望了一眼，那艘巨大的船靜靜停泊，像一座漂浮的城市。而Suchet或許正站在甲板某處，用他溫柔的笑容迎接下一批旅客。

我突然明白，也許在茫茫人海中，每個人都在扮演著別人的「菩薩」，或許只是一個微笑，一句安慰，就足以溫暖一個人的旅程。

這次旅行，不只是對遠方的探尋，更是一次心靈的覺醒。我們每個人，都是彼此生命中那不經意間出現的「菩薩」。