我和老伴在女兒購置的一座兩百多平方米的聯棟屋裡住了很多年。六年前，我倆搬進了維吉尼亞州 維也納（Vienna,Virginia）一套僅六十多平方米的老年公寓。雖說面積有點小，但其居住功能齊全，可謂 「麻雀雖小，五臟俱全」。

欣慰的是，雖然只有兩室一廳的格局，我依然擁有一間書房兼臥室。裡面擺放一張單人床、床頭櫃、帶書架的小電腦桌、印表機等物品後，井然有序，仍然有充裕的活動空間。門旁牆壁內還嵌有一個小小的衣帽櫥，日常生活非常方便。

廚房雖不大，但布局合理。走進廚房，左側中央是一台高一點八米、寬零點八五米的大冰箱，冰箱上方是一排與牆壁等長的吊櫃，兩側的櫥櫃檯面上有足夠的操作空間。廚房右側中央是洗碗槽，左側櫥櫃檯面下嵌有洗碗機，右側則是電灶台，兩大兩小共四口爐，灶台下方是個大電烤箱。

衛生間雖小，但設施齊備。浴缸、洗臉台、蓮蓬頭、化妝鏡、馬桶一應俱全。尤其是馬桶左側牆上還安裝了一條緊急求救拉線，一旦出現身體不適可立即求救。

整體來看，這個小家已經相當完善，但在實際生活中，我還是感到需要進一步優化可利用的空間。於是，我開始動手製作木架，先後打造了八個木架，使物品歸納更加有序。所謂木架，基本結構就是三塊木板釘成小板凳的形狀，只是高低、長短、寬窄不同罷了。

在書房兼臥室裡，單人床尾添置了一個與床同高、長零點七米、寬零點四米的木架，用來放置睡前脫下的衣褲。小寫字台右側與窗戶間的空隙處，我做了一個與寫字台同高、長零點五五米、寬零點四米的木架，帶有兩層隔板。木架最上層放印表機，下兩層放置書籍、報紙及辦公用品。

廚房裡大冰箱左側櫥櫃檯面上的木架，用於擺放茶壺、水杯、保溫杯及保溫飯盒等物。在吊櫃內高隔層處再放置一個小木架，上下擺放著裝有生抽、老抽、香油、醋、蜂蜜、調味品等瓶瓶罐罐。冰箱右側櫥櫃檯面上的木架，上層放置裝有綠豆、芝麻、白糖、小米 、玉米渣等食料的容器；下層則存放一個小型電烤箱，使用時可拉出，用完後再推進去。洗碗槽左側櫥櫃檯面上的木架，則擺放裝有各種小吃的盒子。

此外，大門小走廊左側的壁櫥裡，下方那個四層大木架存放著諸多鞋靴。在壁櫥頂部的隔板上，我又放置了一個長木架，下層擺放著帽子、手套等物，上層則堆放餐巾紙及衛生紙。

做這些木架的材料，均來自老年公寓大樓後方的垃圾站，那裡經常堆積著拆卸的床板及廢舊家具。每當需要製作木架時，我便帶上卷尺和小鋸子，從中挑選合適的材料，變廢為寶。

小小的木架，不僅讓家中有限的空間變得更為整潔有序，也讓我在勞作過程中，感受了動手的樂趣和家的溫馨。