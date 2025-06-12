■烹伯

美麗的史丹福大學 （Stanford University），灣區人把她當後花園，周末有空就去逛逛或健行，訪客來的時候，也是必去的景點之一。但對我這樣一個緊抱電視，啃韓劇「懷疑人生」，連社區公園都懶得走的沙發馬鈴薯來說，從聖荷西 （San Jose）到史丹福也要二十五、六英哩，一年去一回已經太多了。

但當女兒在史丹福上學後，我習以為常的生活方式完全被顛覆了。學校雖提供膳食，但才吃了一周，習慣滷肉飯、白斬雞、燙青菜的孩子就哭喊著不肯吃，怎麼辦？當父母的只好每周五採買、周六下廚準備十幾個便當，再扛去宿舍，周周跑巴洛阿圖（Palo Alto）。

既然來了，總不能當Uber Eats送完就走。太座於是規畫了幾條遠足路線，逼我動起來。首先當然是環校園步道，我們一般從校園東南方埃斯孔迪多宿舍區（Escondido Village）開始以逆時針方向走，沿途經過體育場、植物園、椰林大道、藝術中心、醫學院、高爾夫球場。接著是杜松塞拉路（Junipero Serra Blvd），因為沒有行人走道，只能轉入潟湖小徑，潟湖從二○○一年起便不再注水，如今是個乾盆地，許多野生動物以此為家。

我們小心翼翼地沿著杜松塞拉路邊緣，直到接上環校園路。這一區是兄弟會聚集地，再走一會兒即是特雷西德學生活動中心（Tresidder Memorial Union），將史丹福推向全球頂尖大學之列的唐納‧特雷西德博士（Donald B. Tresidder）是該校第七任校長，和優勝美地 國家公園（Yosemite National Park）也有深厚的因緣。關於這位傳奇的校長，維基百科如此描述：在他年輕時，原本和姐姐去南加州 旅行，由於鐵軌被沖毀，他們最終去了優勝美地。在公園裡，他遇見史丹福大學的幾位教授，他們說服他入讀該校。不清楚二十世紀初史大的錄取率為何，大學教授需要這般找路人甲上學？

遊客在校園瀏覽，多半到書店或活動中心歇歇腳，書店二樓有咖啡和簡餐，活動中心有熊貓快餐、披薩、星巴克等解饞解渴的食堂。個人偏好韋爾椒鹽捲餅（Wetzel's Pretzels），說來慚愧，住在加州幾十年，第一次吃捲餅居然是在這裡，店員附贈我一小盒起司沾醬，沾著嚼著就回不去了。

吃飽喝足，老婆想去黃仁勳中心（Jensen Huang Engineering Center）照相，回到教堂廣場往西走，經過物理系大樓。這裡也是工學院所在地，建築新穎美觀，由布拉建築師事務所（Boora Architects）的艾薩克坎貝爾先生（Isaac Campbell）設計。這時候天色漸晚，我們漫步回到停車場，算算今天走了約五英哩，其中環校步道約四英哩。

女兒去史丹福上學的確讓人驚喜，因為如此，我們才有理由經常造訪這座優美的校園。