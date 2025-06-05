前陣子，友人高先生由紐約（New York）過來西雅圖 （Seattle）旅行，我們一行人沿著華盛頓湖邊閒逛，走到一棵大樹下，看著一隻停在枝幹啼鳴的金色小鳥。在唐人街中文學校兼職老師的江先生走近前，他笑著說：「站在雪松下看風景嗎？」不等我們出言，江先生輕撫那棵大樹說：「更確切地說，站在頗有名氣的紅雪松下看風景。」

我這才注意到，面前的這棵樹高大挺拔，樹冠呈錐形，枝幹層層疊疊，樹皮紅褐皸裂，如龍鱗粗糲，所有針葉細密柔軟，排列如羽。

我與高先生都是在廣東嶺南長大的，對雪松看似熟悉又陌生。兒時那些年，最愛與小夥伴們齊聚在村子榕樹下聽退休 的陳老師講趣聞。陳老師本在雲南昆明做老師，因故回到家鄉學校工作。那時聽陳老師繪聲繪色談雪松，他說，其一，雪松四季常青，壽命可達千年，歷經暴雨、狂風、山火卻不會輕易倒下；其二，雪松不似櫻花絢麗，也不像楓樹熱烈，又不像玫瑰綻放，它象徵著堅韌、神聖、淨化與不朽。

記得那天下鄉知青姐姐小桃，與村人分別挑著肥料路經榕樹下。小桃姐每到學校放假，會與幾個知青大哥哥、大姐姐將祠堂當作課室，趁著夜晚輔導村中孩子學語文、數學，或教孩子背誦唐詩宋詞，我們幾個小夥伴都將她視作親姐姐。

陳老師說：「小桃姐的老爺爺是城市大學教授，桃李滿天下。有老爺爺做老師，她懂的古人詠雪松的詩句可多呢。」小桃姐臉色紅紅地說：「陳老師抬舉我，那我說說事關雪松的古詩句。」

在村人心目中，陳老師與小桃姐姐有知識、有文化，對他們相當尊重。小桃姐沉思稍許，說：「說到古人詠雪松，北宋文學家蘇軾有『偶依一株樹，遂抽百尺條』，南宋詩人陸游有『雪虐風饕愈凜然，花中氣節最高堅』，唐朝詩人王維有『青溪深松里，幽人自往來』等，多有意思。」她話語落下，小夥伴使勁鼓掌。即使過去了多年，我仍未曾忘記陳老師言及的雪松與小桃姐說的古詩句。

此時此刻，江先生聽我講述雪松的往昔，也順帶講起西雅圖紅雪松的相關軼事。他說，雪松最適宜生長的地區主要集中在氣候溫和、冬季不太嚴寒、夏季涼爽乾燥、陽光充足的區域，西雅圖屬於美國西北部地帶，市區常見人工栽培的喜馬拉雅雪松，而野外森林多為西部紅雪松。對於原住民 （海岸薩利希人）而言，雪松則是他們心目中的「生命之樹」，它的木材被製成獨木舟、圖騰柱、木屋；樹皮則編織成衣物、籮筐和竹籃。在部落傳說中，雪松是神明的贈禮，承載著智慧與庇護。

高先生抬眼仰視在雪松上端飛掠的小鳥，快意地詠道：「凌風知勁節，負雪見貞心。」我聽出來，那是小桃姐當年念過的南朝梁代文學家范雲「詠寒松」中的詩句。