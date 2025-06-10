最近發生了一件悲慘的事。獨居在紐約曼哈頓上城（Manhattan,New York）的老者D君，感到胸悶氣短，只能整天躺臥在床。朋友勸他去看家庭醫生，做個心電圖、查查血氧飽和度。D君說他的家庭醫生在中國城（Chinatown），挺遠的；再說家庭醫生肯定要他轉去看專科醫生，更不知道在哪裡，沒力氣去。於是他決定在家靜養，等症狀緩解些再說。就這樣D君既不就醫、也不服藥，拖了一個多星期，不料某天晚上如廁時昏迷摔倒。之後雖被朋友發現，打九一一召來急救人員送醫院，但還是沒能挽回D君的生命，診斷是急性呼吸衰竭與心臟驟停。事後我們幾個朋友，對D君的不幸離世，總結出幾點值得記取的教訓。其中很重要的一點是：老了諸事宜就近。

我們中年時來到紐約，人地兩生疏，得知有個華人 聚居地中國城，高興得不得了。那時候體力好，幾乎每個周末都去中國城以解鄉愁，既能買到中國食品，又能享用中餐。有了醫療保險 後，自然也就在中國城找華人醫生和牙醫。

然而人終有老時，到七十多歲，我自感體力大不如前，去中國城再不像以前那樣說走就走，而是自我評估身體情況尚可，且有人陪伴才能成行。我不禁想到：一旦生了重病，要去中國城就醫，豈不是難上加難了嗎？雖說可以乘出租車 ，也畢竟是麻煩事。於是我做出決定：把原本定位在中國城的諸多事項，重新改到住家附近。現在我們的家庭醫生、專科醫生、牙醫和藥房，還有眼鏡店，都在距家步行十五分鐘範圍內。

當然，在住家附近就醫可能有語言溝通的不便，特別是英文醫學術語，對我們來說很生疏，甚至聞所未聞。然而隨著科技發展，這將不再是大的困難。前年我就醫時填表格，有一欄問講何種語言，我填了英文與中文。於是與美國醫生交談時，他拿出手機撥了個號碼，很快就聽到講普通話的女士的聲音：「您好，我是您的中文翻譯服務員，為了對您負責，我們的所有通話都將被錄音，同時也會對通話的內容保密。您同意嗎？」我當然同意，接下來醫生與我的所有對話，包括那些難懂的醫學術語，都透過這位不曾謀面的翻譯無障礙地完成了，這真讓我大開眼界。

我好奇地問醫生：「如果講西班牙語，也能翻譯嗎？」醫生說：「當然，紐約客講一百多種語言，大都能翻譯；中文不但有普通話翻譯，而且有廣東話和福建話翻譯。」我好奇：「難道醫院裡雇用了這麽多翻譯嗎？」醫生笑道：「不是的，這是一家專門的醫學翻譯公司，為各醫院提供隨叫隨到的服務。」

由此又想到了D君，如果他早些把家庭醫生轉到住家附近，就能及時就診，這就有很大機會能避免不幸。往事不可追，來者猶可鑒，希望老年朋友們能汲取教訓，把重要的事宜轉到住家附近，平安度過老年生活。