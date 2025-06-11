今年四月，在加州 蒙特利（Monterey）舉辦了一年一度的海獺經典嘉年華（Sea Otters Classic Festival），這是一個專門為單車騎士們所舉辦的盛會，不但有超過七千名騎士參加越野單車賽事，還有數百個與自行車相關的廠商擺攤展示他們的產品，希望吸引熱愛騎單車的民眾採購。這個盛會吸引了無數來自世界各地的自行車好手、他們的親友，以及聞訊而來的民眾，雖然成人一天四十五元的門票並不便宜，每年仍然有超過七萬人購票入場。

今年是我們第一次參加這個嘉年華，星期六當天由聖荷西（San Jose）開車一個半小時到現場。進場的人非常多，男女老少什麼年齡層都有，有的騎士一身攀岩勁裝，也有人輕裝簡服，許多人推著自己心愛的單車，看到感興趣的攤位，就停下來和廠商討論。

單車相關商品還真是琳瑯滿目，光新型越野車就有好幾家，其他如輪胎、單車鉸鏈、齒輪、輪軸、手機架等都有；如果想為自己愛車設計或加繪各種新式圖案，也有販售各式貼紙，或是可以直接找烤漆廠商。除此之外，還有適合騎車的鞋、讓單車騎士們在野外進食的簡便餐飲袋等，林林總總，幾乎什麼都有。有來自田納西州 （Tennessee）觀光局設的攤位，希望吸引這些單車騎士到當地騎車追尋並創造自己的故事；隔壁攤位展示要價兩萬五千元的最新款越野單車；斜對面攤位出售來自奧地利的特製登山鞋，參展攤位多得不可勝數，沿途需謹記具特色的店家，否則隨便逛幾圈就可能迷路。

我們駐足在一個白色帳篷前，這裡陳列了一些太陽眼鏡，標示著適合低鼻梁者佩戴。

這是一名年輕人自己研發設計的，因為他發現所謂為亞洲人設計的太陽眼鏡並不理想，於是他研究市面上鏡框的弧度、碰觸鼻梁的著力點，進一步適度改進。後來他發現自己設計的鏡框不但輕巧，不會由鼻梁往下滑，而且戴數小時都不嫌累贅，覺得可以自己生產，幫助其他有類似困擾的人。他在疫情 中大費周章，尋找符合標準的廠商，由於自己的父母來自台灣，他在疫情中返台，在旅館內度過隔離期，赴工廠實地參觀，查驗他們的產品線以及成品後，才決定將他的太陽眼鏡由台灣工廠製造。

我發現，我不需要到田納西州騎車追尋自己的故事，在這裡就找到了一個台裔第二代的研發故事。