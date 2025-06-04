三月二十一日，接到好友兒子的電話，好友啟已於這天清晨五時三十分與世長辭，雖然知道這噩夢遲早會成真，還是一時無法接受，悲從中來，眼淚不爭氣地撲簌而下。今後再也聽不到她的聲音，也沒法和她在電話中談天說地了，四、五十年的老朋友天人相隔，真不捨得。

我倆是在南澤西中文學校（Chinese School pf South Jersey）認識的，那時兩人都還在工作，後來發現我們都起早摸黑趕去費城 （Philadelphia）上班，啟在一家銀行裡當會計，我則是在一家工程顧問公司做圖書管理，二人辦公室相距五、六條街，她總是不嫌麻煩地跑來和我一同吃午餐。我們有說不完的話，中午時間愉快的短短相聚，在平淡無奇的工作日帶來一些高潮，兩人也成了知己。

之後我申請到社區公立圖書館管理員的職位，不必長途跋涉去外州上班，但我倆還是保持密切連繫；孩子們的活動、中國社團的聚會，我們都結伴參加。啟的個性隨和開朗，不論對方是誰都會主動上前自我介紹而成為朋友。她喜愛社交，麻將班、卡拉OK團都參與，十分活躍；她在待人接物方面格外客氣，別人的一點好意，總要加倍回饋。坦白直率是她的特徵，和朋友聊天常常能讓大夥哈哈大笑。

啟熱心公益，關懷朋友，記得我的婆婆病危時，她三番兩次跑來看望；丈夫發生意外跌斷了腿，也是啟第一個跑來療養院 探望，並送上水果鮮花，她的隆情厚誼讓我沒齒難忘。

啟的先生去得早，大家都為她擔心掛慮，她卻是相當堅強樂觀不以為意，一心照顧著自己的家。兒子是她的驕傲，他也不辜負啟的一番苦心，早早就懂得孝敬媽媽，求學就業都很爭氣，不給媽媽添煩惱。女兒卻是啟的隱憂，她常打趣說：「我的女兒是來討債的，兒子是來還債的，上天似乎很公平。」

看電影是啟的最愛，中國影片、韓國連續劇、西洋電影，全不錯過，問及某明星的近況，她總是如數家珍。後來啟生病臥床，隱居家中足不出戶，看電腦上的視頻成了她生活中唯一的樂趣。

二年前，啟的氣喘症愈來愈嚴重，中藥、西藥都無濟於事，她的體重逐降，瘦骨嶙峋，呼吸困難，四肢乏力，必須靠氧氣筒過日子。一向注重儀容的她不再出現在公眾場合，也謝絕朋友造訪，唯一和外界連絡的管道就是電話。三不五時，我倆會在電話線上互通訊息，她還是那麼關懷著老朋友們，殷切探詢大夥的近況，問及她的病情，她總是回答：「我怕不久於人世了，到我這年紀，沒什麼不好的，只是放心不下女兒、兒子。」

啟真的走了，脫離病痛的苦海，拋開紛紛擾擾的世界，她是信神的，祝摯友一路好走，回到天父的懷抱，再沒有痛苦，再沒有煩惱。