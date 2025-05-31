我今年九十三歲，從小按照農曆過生日，老伴九十二歲，家裡以陽曆記生日，兩人的生日常都在七月，有時相隔幾天，就安排同慶。

去年過生日時，我們決定不去餐館聚餐，就在附近一起玩玩。兒子建議我們去離滑鐵盧（Waterloo）很近的劍橋（Cambridge）看看，上次還是二○○八年去的，現在那裡有了很多新發展。於是傍晚太陽熱度消退後，兒子帶我們和兩個小孫子一起去劍橋，小狗Magie也捎上。一路上兒子回憶起他二十多年前初到滑鐵盧時，常到那一帶釣魚，現在事情忙碌，孩子需要照管，已經沒有那種興致了。

車開到主街，橫跨格蘭德河（Grand River）建起了一座大橋，河西岸有兩座尖塔高聳的教堂，兩者之間有大片草坪、噴泉和紀念碑。我們停下遊覽，兒子在草坪給我們留影，旁邊一名中年人過來幫我們拍了張合照，在加拿大 到處都能碰到這樣的熱心人。

我走過去看看教堂牆根的銘牌，上面說明教堂建於一八四○年，也就說明劍橋在一百八十多年前已初具規模。過橋時，我們發現橋中間也有一塊銘牌，記載橋建於一九三一年十二月，也就是說這座橋只比我大半歲。我們很高興在生日前夕發現和我們生日有關的時間密碼，兒子抓緊拍下這有意義的鏡頭，我們也特地手指著那塊銘牌上的數字，記住這位橋哥哥。

我翻看手機，家人紛紛來電祝賀我們先後相連的生日，在馬德里（Madrid）的大孫子特別寫明「今天是奶奶的生日，後天是爺爺的生日」。我們滿心喜悅地閱讀他們的賀電，為喜事連連而高興。

在老伴生日當天，中午我們決定自己不做飯，瀟灑一回出去慶祝。附近的中餐館停業，非洲菜、拉美菜我們吃不習慣，披薩則經常吃，走著走著碰上一家日本 餐館，也是東方風味，就進去點了海鮮烏龍麵。我兩次去日本吃過烏龍麵，印象不錯。兒子後來得知，也認為生日吃長壽麵很有意義。

我們老倆口是大學同學，兩人一九五八年成家，已超過鑽石婚，生了三個兒子，二○○○年老三移民加拿大，我們隔年也來新大陸看看。當時我們橫貫加東加西，就是紐芬蘭（Newfoundland）沒有到過。隨後動身去美國，在白宮門前留影、登上紐約帝國大廈觀景、參觀費城 （Philadelphia）的自由鐘、在舊金山金門大橋（Golden Gate Bridge）留影，又去了我小學時期就慕名的黃石公園（Yellowstone National Park），深感此生不虛。

巧的是，一九七七年我們發現兩人的生日竟然是同一天，俗話說「千年修得同枕眠」，大概我們千年以前是同時開始修行的，兩人心裡都很高興。一九九六年，事隔十九年，我們的生日又重疊在一起，真是三生有幸。我興趣來了，查了萬年曆，發現以後都是每隔十九年重疊一次，二○一五年第三次生日交集，下一次應該在二○三四年，那時我一○二歲，老伴一○一歲，但願人生如願，我們盼著能等到那一天。