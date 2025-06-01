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家庭聚會

牛牧
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每當春天來臨，我們這些居住在康乃狄克州哈特福德市區（Hartfort of Connecticut）的華人家庭，都會利用雙休日，自帶食物彼此相邀聚會。

一般來說，是先由一個家庭發起邀請，被邀約的家庭則自帶兩樣食物，屆時到邀請之家或野外聚集玩耍。我們家帶去的食物常為自做涼麵、水煮肉片等，也有帶麵包或購買其他食品的。發起邀請的家庭通常會多準備一兩道菜肴，以表客氣和禮儀，當天所有食物會集中放在同一案桌上，供大家各取所需。

這天大家聚集在一起，孩子們做遊戲、捉迷藏，相互追逐，跑來跑去；大人們則敞開情懷，天南地北，說古論今，無所不談，但也涉及孩子的學習或各自新一年的規畫和去向。

有的孩子還在念小學或初中，需要課餘學習或課外活動指導，比如該如何上中文學校、學習小提琴或培養體育愛好等；有的孩子快高中畢業了，就有選擇大學、填報升學志願的問題；有的孩子成績較好，是報考康乃爾、布朗大學，或是麻省理工、耶魯大學等，都有人可以一起討論參謀。有的孩子根據學習和家庭情況，決定就讀本地的康州大學；也有的孩子決定暫不升學，先參加一些社會實踐活動和家庭勞動後，視其情況再升學深造。

參加聚會的家庭，對新一年的發展規畫和去向也多有討論。不少人決定開辦小農場，種植洋蔥和馬鈴薯，規模雖不過五六畝土地，但如果能得到正常收穫，效益還是很可觀的；有的想種植草莓和藍莓，規模也就四五畝，如果順利，也能賣個好價錢；有的要種蔬菜、瓜果、豆類，除了自給，也可獲得一定的經濟收入。

有的決定搞房地產，如有機會，於大學附近購買兩三套房屋，出租給學生居住；但在這方面有過經驗的人說，雖有一定收益，但出租後的管理、維修等經營，也很費力氣。

還有人說他打算開闢互聯網，在網上經營以食品為主的商品，服務於廣大消費者，要做到食品無公害，買賣公平，童叟無欺。馬上有人回應，好是好，但投入較大，經營起來也非同小可，不過可以試一試。

這樣的聚會確實很有意義，大家聚集在一起，既吃到好吃的食物，又放鬆身心，各自暢談家庭願景。各家各戶，就這樣從這明媚溫和的春天，走向和諧順利的一年。

升學 耶魯大學 康乃狄克州

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