冬去春來，暖和的春風吹醒了萬物，那些飛禽走獸不知嚴冬時棲息在什麽地方，不見蹤跡，春天一來，都冒了出來。萬物都喜歡春天。

盼春天的是老人，老人不太怕熱而怕冷。嚴冬對老人來說是一關，總盼著冬天過去，春天回來。馬里蘭州蒙郡（Montgomery county,Maryland）老人護理活動中心的幾名老人，一到冬天都待在屋裡，盡管暖氣很足，但空氣不清新，老想到外面走走，呼吸一下外面的空氣，可是又怕受涼感冒，還怕跌倒；冬天老人摔倒的和去世的，要比其他季節多。

春天來了，風和日麗，空氣清新，老人在室外廣場上，三三兩兩結伴邊漫步邊閒聊，累了就坐在長椅上休息，看著蔚藍的天空和浮動的白雲，呼吸著被花香浸潤的空氣，愜意滿滿。

各個老人活動中心都組織老人到公園、社區賞花觀景。每年三月底是大華府 地區櫻花盛開的時候，這一天還是櫻花節，老人最快活了，脫去厚重的棉裝，乘車去享受大華府地區僅有的、沿湖布滿櫻花的櫻花樹，這一天車水馬龍 ，遊人如織，只有這裡、只有這一天，才有濃濃的春天味。

有體力的人開始翻地、買肥料，準備種菜；他們互相交流種菜的經驗：「我的西紅柿去年為什麼結得又大又多，辣椒為什麼又大又辣，我是如何澆水和施肥的，又是如何防治病蟲害的。」他們看著湛藍的天空和飄悠的白雲，心裡揣摩著小菜園的菜如何豐收。春天的快活、幸福都溢於臉頰和眼眶裡。

喜歡垂釣的老人也老早忙碌起來，他們相約到湖邊釣魚 ，一邊討論著「多大的魚要，多大的魚放生；什麼魚好吃，什麼魚不好吃。」春天是垂釣的好季節，在冰下憋了一冬的魚，都爭著游到水面迎春；冬天冰下的魚食物不足，只要魚食一下去，魚都來爭搶食物，比較容易上鉤。看著老人們回中心的高興樣，就知道今天豐收了。