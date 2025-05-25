此生已超過一半時間生活在美國，從未想過有一天會為了一顆小小的雞蛋 而焦頭爛額。然而，這場全美由禽流感 引發的「蛋荒」，卻讓我深刻體會到了物以稀為貴的真諦。尤其是加州 （California），雞蛋價格飆升，簡直成了奢侈品。

記得剛開始的時候，超市裡的雞蛋架上空空如也，彷彿被洗劫一空，有錢也買不到，讓人哭笑不得。後來，超市開始限量供應，每人只能買一打。即便如此，雞蛋的價格也高得嚇人，一打要價二十四美元，平均一顆雞蛋要兩美元，你還得在超市開門後一小時內趕到，否則連這天價雞蛋也搶不到。於是，每天清晨，超市門口總會排起長龍，大家眼巴巴地等著搶購這金貴的雞蛋。

今天再次出門買蛋，情況似乎好轉了一些，價格降到了十二美元一打，折合每顆一美元。雖然還是貴得離譜，但比起之前的天價，已經算是降價大促銷了。我拿著這盒珍貴的雞蛋，心裡不禁感慨萬千——這可是我在美國生活這麼多年來，第一次享受到如此「高檔」的雞蛋。

說起雞蛋，我不禁想起了小時候家裡養雞的有趣情景。那時，老家人唐先生在院子的一角搭了個雞寮，養了十幾隻母雞。每天清晨，母親都會去雞寮撿蛋，新鮮的雞蛋成了我們早餐的常客。有趣的是，父親總會在雞寮門口貼一張紅紙，上面寫著「姜太公在此」。

父親笑說，根據封神榜演義的民間傳說，當年商紂被滅後姜尚封神，由於職缺有限，其妻只封得「瘟神」一個低職，令她分管六畜瑣事，姜太婆因此大發雷霆，並且詛咒要讓天下六畜發瘟死絕，由於姜太婆素畏姜太公神通，所以此符可以保佑雞群免遭瘟神侵擾。不知是湊巧或奇跡，家裡養的雞居然從未得過病，雞蛋也從未斷過供應。

如今面對這場蛋荒，我不禁突發奇想，或許美國也該試試這個東方祕寶，在每個雞場門口貼上一張「姜太公在此」，說不定能讓雞群免於禽流感的威脅，雞蛋價格也能回歸正常。當然，這只是個玩笑，但這場雞蛋風波確實讓人哭笑不得。

其實，這場蛋荒不僅僅是價格問題，更讓人感嘆的是生活中的種種無奈。雞蛋作為日常生活中的基本食材，突然變得如此稀缺，讓人不禁反思現代農業的脆弱一面。一場禽流感便能讓整個供應鏈陷入混亂，價格飆升，消費者叫苦不迭，背後或許還有更深層次的問題值得大家去思考和改進。

不過作為普通消費者，我們能做的也只有設法適應和自我調侃了。面對這場雞蛋風波，我選擇用幽默的態度來看待。畢竟，生活已經夠艱難了，何必再為一顆雞蛋而煩惱呢？以前，雞蛋是再普通不過的東西，隨手就可取得，從未想過它會有如此看俏的一天。如今，每次打開冰箱，看到那一顆顆金貴的雞蛋，我都會提醒自己，生活中的每一樣東西，其實都來之不易，必須知道惜福。同時，面對日常生活中的美好，更應該時時心存敬畏和懂得感恩，幸福或許才能永隨。