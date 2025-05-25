住在紐約大頸鎮（Great Neck,New York）的我們，在夏日的一個午後，全家人商議去赫赫有名的踏腳石公園（Steppingstone Park）一遊。

踏腳石公園位於紐約州長島 （Long Island）的大頸鎮，「大亨小傳」這部美國經典小說讓這一帶聲名遠播。書中描述的東蛋及西蛋，據說原型就是長島的沙點村（Sands Point）及國王點村（Kings Point），這裡曾是眾多頂尖富豪的聚居地。

踏腳石公園則是長島最美麗的公園，占地十二點八英畝，於一九四○年建成，它就位在國王點村的領域裡，基本上只接待當地居民。

我們一行三人持卡步入公園，Y字形的兩條磚鋪小徑分別指著兩個方向。左側小徑通向海邊一座人造天橋，從側面遠望，天橋氣勢宏偉，如同巨龍騰飛。

右側小徑指向公園深處，小路兩旁，樹木被鮮花籠罩，花朵爭奇鬥艷，婀娜多姿，傳來的陣陣香味沁人心脾。旁邊的兩棵櫻花樹朝著天空蓬勃怒放，粉紅色花兒彷彿一名美麗多情的少女，給遊客捧來了一團錦繡，一聲問候。

噴泉在美國星條旗的映襯下，明亮的水柱在空中畫出優雅的弧線，像名芭蕾舞者在展示她曼妙的身姿。草坪像一張碩大無比的綠色地毯鋪展在海灣一邊，幾棵參天法國梧桐傲然挺立在海邊，讓人感覺到滄桑與厚重。

分布在公園各處的靠背椅，熱情期待著每個遊人的光顧，似乎在說「朋友啊，請您坐一坐」。一群挺著笨重身軀的灰色野鴨，一搖一晃地在草坪的一隅覓食，牠們無所顧忌地自由自在，彷彿不懼任何打擾。乳白色的海鷗團隊在另一處覓食，牠們敏銳性高，警覺心強，只要稍有風吹草動，就嘩啦啦騰空而起，飛向海灣遠處。

夕陽投射在水面上的萬千光點刺人眼目，無風的海浪不急不徐，一浪追著一浪，貪婪地舔噬著晶瑩的沙灘，悠然地吐出一串串白鏈。水面上停泊著幾百艘私家遊艇，晚霞燒紅了半邊天空；極目遠眺，水天相接的上空，懸掛著一道七色彩虹。一架飛機隱隱約約從天邊滑過，這是飛往紐約的航線，只見機影不聞飛機聲。

只見一對美國中年夫婦下了班來到了海邊，有條不紊地解開纜繩，各自駕 著自己的皮艇，盪著雙槳滑行，宛如雙雁雙飛，向著晚霞燦爛的西天而去。

這就是美國人的生活，簡單而富有詩意，讓人羨慕。